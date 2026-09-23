Ο Σαμ Μπάροτ απόλαυσε το εξαιρετικό γκολ του Εμιλιάνο Μπουεντία στη νίκη της Άστον Βίλα κόντρα στην Τότεναμ.

Η δημοσίευση των πλάνων της RefCam από το διπλό της Άστον Βίλα κόντρα στην Τότεναμ για την Premier League έφερε στο φως ένα... διαμαντάκι! Βλέπετε, ο διαιτητής της αναμέτρησης, Σαμ Μπάροτ, φάνηκε να απολαμβάνει το εξαιρετικό γκολ του Εμιλιάνο Μπουεντία, έχοντας τον Αργεντινό... πρώτο πλάνο ακριβώς έξω από την περιοχή.

«Το 'χω, γκολ. Τι έβαλε... Onfield απόφαση, γκολ, ο σκόρερ είναι το Νο10 της Άστον Βίλα. Είχα τρομερή θέα», ακούγεται να λέει ο Βρετανός ρέφερι, με την πρωτοφανή και συνάμα ειλικρινή του αποθέωση για το υπέροχο γκολ του Μπουεντία να γίνεται αναμενόμενα viral.