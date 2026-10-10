Εντυπωσιακή επιστροφή στα τρίποντα για την Τσέλσι, που συνέτριψε με 5-1 την Μπόρνμουθ, την ώρα που η Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα νικούσε 2-0 τη Σάντερλαντ εκτός έδρας.

Την πρώτη της νίκη μετά από τρεις αγωνιστικές πανηγύρισε η Τσέλσι, που διέλυσε με 5-1 την Μπόρνμουθ εντός έδρας και χαμογέλασε ξανά, επιστρέφοντας στη δράση με εμφατικό τρόπο μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων.



Το ματς ξεκίνησε ονειρικά για τους Λονδρέζους, καθώς ο Χέντερσον άνοιξε το σκορ με εξαιρετικό πλασέ στο δεύτερο λεπτό, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα ο Σίλβα έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του επιχειρώντας να διώξει μετά από σέντρα του Ζοάο Πέδρο. Τα Κεράσια προσπάθησαν να αντιδράσουν, με το πρώτο μέρος ωστόσο να ολοκληρώνεται δίχως άλλη αλλαγή στο σκορ.



Αυτή ήρθε στο πρώτο λεπτό του δευτέρου μέρους, με τους Μπλε να μπαίνουν εκ νέου δυναμικά και να φτάνουν στο 3-0 στο 46' με ωραίο σουτ του Ζοάο Πέδρο μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Αυτή τη φορά πάντως, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να μειώσουν, με την μπάλα να χτυπά στον Εβανίλσον μετά από απομάκρυνση και να καταλήγει στα δίχτυα για το 3-1 στο 51'.



Παρ' όλα αυτά, επιστροφή στο ματς δεν υπήρχε, με τον Ζοάο Πέδρο να σκοράρει ξανά από κοντά στο 67' και τον Χέντερσον να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 5-1 με τρομερή εκτέλεση φάουλ τρία λεπτά αργότερα.

Ακάθεκτη η Μπράιτον του Κωστούλα

Μεγάλο διπλό πανηγύρισε η Μπράιτον, που παρότι έπαιξε για ώρα με παίκτη λιγότερο, επιβλήθηκε 2-0 της Σάντερλαντ και ανέβηκε τρίτη στη βαθμολογία της Premier League. Βασικός για τους νικητές ο Μπάμπης Κωστούλας, που βγήκε αλλαγή στο 61'.



Ισορροπημένο το πρώτο μέρος, με τις δύο ομάδες να έχουν τις στιγμές τους αλλά να μην καταφέρνουν να τις μετουσιώσουν σε γκολ, με αποτέλεσμα να πάνε στην ανάπαυλα ισόπαλες χωρίς σκορ. Το 1-0 ήρθε εντέλει στο 53', με την Μπράιτον να προηγείται με συρτό σουτ του Ντε Κάιπερ αλλά να μένει με δέκα παίκτες τέσσερα λεπτά αργότερα λόγω αποβολής του Στράουκ.



Οι Μαυρόγατες πίεσαν για την ισοφάριση έχοντας και αριθμητικό πλεονέκτημα, ωστόσο όχι απλά δεν κατάφεραν να σκοράρουν, αλλά δέχτηκαν και δεύτερο τέρμα από τον Χατζάμ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.

Ματσάρα σε ισορροπία στο «Villa Park»

Άστον Βίλα και Μπρέντφορντ μοιράστηκαν τον βαθμό της ισοπαλίας από τη μεταξύ τους κόντρα στο «Villa Park», η οποία έληξε ισόπαλη με 2-2. Οι Λονδρέζοι προηγήθηκαν στο σκορ 10΄με γκολ του Γιάρμολουκ, όμως δυο λεπτά αργότερα η Άστον Βιλα απάντησε με τέρμα του Τζάκσον. Στο 77΄ο ΜακΓκίν έκανε την ανατροπή, όμως η Μπρέντφορντ απάντησε άμεσα με τον Άγιερ δυο λεπτά μετά για το τελικό 2-2 που κράτησε τη Μπρέντφορντ στην πρώτη τετράδα της Premier League.

Ανατροπάρα στο φινάλε για την Ίπσουιτς

Σπουδαία νίκη πανηγύρισε η Ίπσουιτς, η οποία γύρισε το ματς με δυο γκολ στα τελευταία λεπτά επί της Φούλαμ και πήρε το τρίποντο με 2-1 που το ανέβασε στην 9η θέση της Premier League. Οι Λονδρέζοι είχαν ανοίξει το σκορ από το 55΄με τον Σεσενιόν, κρατούσαν τη νίκη στα χέρια τους, όμως κατέρρευσαν λίγο πριν το φινάλε. Στο 88΄συγκεκριμένα ο Ουαταρά ισοφάρισε σε 1-1, προτού ο Ο΄Σε υπογράψει την ανατροπή με εντυπωσιακό γκολ για το 2-1.