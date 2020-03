Ο αρχηγός της Άστον Βίλα τα έκανε όλα μαντάρα εν μέσω ανάγκης για καραντίνα, απομόνωσης και απόλυτης προσοχής του εαυτού του αλλά και των διπλανών του λόγω της εξάπλωσης του Covid-19.

Όπως αναφέρει ο βρετανικός Τύπος, τα ξημερώματα της Κυριακής χτύπησε ελαφρώς το αυτοκίνητό του σε σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή Dickens Heath του Solihull, αποχωρώντας από πάρτι στο οποίο συμμετείχε!

«Ήταν ζαλισμένος όταν βγήκε από το αυτοκίνητο και δεν μπορούσε να σταθεί κανονικά. Το πάρτι στο οποίο βρισκόταν διήρκησε σχεδόν όλη νύχτα...» είπε αυτόπτης μάρτυρας στη Sun...

Aston Villa are looking for Jack Grealish as police hunt for the driver of a white Range Rover that crashed into parked cars before being abandoned https://t.co/ciPo9cxEEZ

— MailOnline Sport (@MailSport) March 29, 2020