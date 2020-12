Άστον Βίλα: Πρόστιμο 90.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος στον Γκρίλις για εννιά μήνες (vid)

Τον Μάρτιο ο αρχηγός της Άστον Βίλα, Τζακ Γκρίλις συμμετείχε σε ένα πάρτι, από το οποίο έφυγε ζαλισμένος με αποτέλεσμα να τρακάρει το αυτοκίνητό του σε σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή Dickens Heath του Solihull.

Μετά από μήνες το πρωί της Τρίτης (15/12) κλήθηκε από το δικαστήριο του Μπέρμιγχαμ για να απολογηθεί για τις πράξεις του. Μάλιστα, για να μην γίνει αντιληπτός από τις κάμερες και τους δημοσιογράφους που είχαν στηθεί από νωρίς και τον περίμεναν έστησε ένα... τρικ.

Εβαλε κάποιον να οδηγήσει το αυτοκίνητο του, με αποτέλεσμα όλοι να πέσουν πάνω του την ίδια στιγμή όπου ο Γκρίλις έμπαινε άνετος από δίπλα περπατώντας...

Πάντως, το Δικαστήριο δεν έδειξε καμία επιείκεια και του επέβαλε χρηματικό πρόστιμο ύψους 90.000 ευρώ αλλά και αφαίρεση διπλώματος για τους επόμενους εννέα μήνες!

Jack Grealish’s motor used as a distraction as he arrived at court on foot from down the road. Almost worked as well... pic.twitter.com/NVv55xao3h

— Matthew Cooper (@MatthewCooperPA) December 15, 2020