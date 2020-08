Η Λίβερπουλ τα έχει βρει σε όλα με τον Τιάγκο και είναι ήδη σε επαφές με τη Μπάγερν για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Οπως όλα δείχνουν, ο 29χρονος, μέσος, θα αποτελέσει σύντομα παρελθόν, από τους Βαυαρούς και σύμφωνα με την «Bild», ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του θα είναι στο Νησί, για λογαριασμό των πρωταθλητών Αγγλίας. Σημαντικό ρόλο, στην υπόθεση της μεταγραφής του, φαίνεται πως έπαιξε ο τεχνικός των «Reds», Γιούργκεν Κλοπ. Οι εξελίξεις αναμένονται άμεσες και όλα δείχνουν πως ο Τιάγκο θα αποτελέσει την επόμενη μεταγραφή των Reds, μετά από αυτήν του Κώστα Τσιμίκα.

LFC have made an official approach for Thiago. LFC contacted Bayern's current sporting director Hasan Salihamidzic. A deal between Thiago and Liverpool is already agreed in principle. pic.twitter.com/w4GrKA3hnv

— Sky Transfer Centre (@SkySportsTCN) August 13, 2020