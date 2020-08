Η Λίβερπουλ παρουσίασε την τιρκουάζ εκτός έδρας εμφάνιση της (pics)

Αφού πριν από λίγες ημέρες οι «Reds», ανακοίνωσαν εντός έδρας φανέλα τους, την Πέμπτη (13/08), έδωσαν στο φως της δημοσιότητας αυτή την οποία θα φοράνε στα εκτός έδρας παιχνίδια.

Οπως φαίνεται και από τις παρακάτω φωτογραφίες, το τιρκουάζ είναι το κεντρικό χρώμα της εν λόγω εμφάνισης, έχοντας πάνω της εντυπωσιακά υδατογραφήματα που έχουν να κάνουν με κομμάτια της ιστορίας του αγγλικού συλλόγου και μαύρες πινελιές, σε μια ξεχωριστή σίγουρα, φανέλα για τα στάνταρ των Κόκκινων του Μέρσεϊσαϊντ.

Μάλιστα, θα μπορούσε κάποιος να πει πως αυτό το γαλάζιο του πάγου που κυριαρχεί στη φανέλα θυμίζει κάτι από… Ανταρκτική.

It’s arrived.

Introducing our @nikefootball away kit for the 20/21 season #TellUsNever

— Liverpool FC (Premier League Champions ) (@LFC) August 13, 2020