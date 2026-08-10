Λίβερπουλ: Ο Τζεφ Μπέζος αγοράζει μετοχές μέσω κοινοπραξίας
Μεγαλεπίβολα σχέδια φαίνεται να έχει ο Τζέφ Μπέζος για τη Λίβερπουλ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από το Sky News, ετοιμάζεται για την εξαγορά του ενός τρίτου των «reds» μέσω κοινοπραξίας. Ενδιαφέρον προκαλεί το ότι στην κοινοπραξία αυτή βρίσκεται ο συνιδρυτής του Facebook, Εντουάρντο Σαβερίν, ενώ επικεφαλής είναι ο Αμίτ Μπαντία.
Η επένδυση που θέλει να κάνει ο ιδρυτής της Amazon αποτιμάται στα 5,19 δισεκατομμύρια ευρώ με την FSG να συνεχίζει να έχει το πλειοψηφικό πακέτο του συλλόγου και ως εκ τούτου τον πλήρη έλεγχο.
Αναμένονται εξελίξεις και ανακοινώσεις ακόμα και μέσα στην εβδομάδα με την Λίβερπουλ, εφόσον οριστικοποιηθεί η συμφωνία, να υποδέχεται στο σύλλογο έναν από τους πιο καταξιωμένους επιχειρηματιές στο πλανήτη.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: A consortium including Jeff Bezos is closing in on a deal to acquire roughly one-third of Liverpool.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 10, 2026
The group is led by Amit Bhatia and also includes Facebook co-founder Eduardo Saverin, with an announcement possible this week.
The proposed investment… pic.twitter.com/B54Mcin4qz
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