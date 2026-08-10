Ο Τζεφ Μπέζος φέρεται να βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για την εξαγορά μετοχών της Λίβερπουλ μέσω κοινοπράξιας. Σε αυτή βρίσκεται και ο συνιδρυτής του Facebook.

Μεγαλεπίβολα σχέδια φαίνεται να έχει ο Τζέφ Μπέζος για τη Λίβερπουλ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από το Sky News, ετοιμάζεται για την εξαγορά του ενός τρίτου των «reds» μέσω κοινοπραξίας. Ενδιαφέρον προκαλεί το ότι στην κοινοπραξία αυτή βρίσκεται ο συνιδρυτής του Facebook, Εντουάρντο Σαβερίν, ενώ επικεφαλής είναι ο Αμίτ Μπαντία.

Η επένδυση που θέλει να κάνει ο ιδρυτής της Amazon αποτιμάται στα 5,19 δισεκατομμύρια ευρώ με την FSG να συνεχίζει να έχει το πλειοψηφικό πακέτο του συλλόγου και ως εκ τούτου τον πλήρη έλεγχο.

Αναμένονται εξελίξεις και ανακοινώσεις ακόμα και μέσα στην εβδομάδα με την Λίβερπουλ, εφόσον οριστικοποιηθεί η συμφωνία, να υποδέχεται στο σύλλογο έναν από τους πιο καταξιωμένους επιχειρηματιές στο πλανήτη.