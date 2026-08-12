Ο υπερυπολογιστής του Sky Sports ανέδειξε τον πρωταθλητή της σεζόν 2026-2027 στην Premier League. Πού θα τερματίσει η Μπράιτον των Κωστούλα - Τζίμα.

Η φετινή Premier League αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς για ακόμη μια σεζόν οι προβλέψεις για τον τίτλο του πρωταθλητή είναι κάτι περισσότερο από... ρισκαδόρικες.

Το ελληνικό στοιχείο επίσης είναι έντονο, αφού στην πρωταθλήτρια Άρσεναλ βρίσκεται πλέον ο Χρήστος Τζόλης, ενώ στη Λίβερπουλ επέστρεψε ο Κώστας Τσιμίκας. Στο... Μπράιτον υπάρχει το δίδυμο των Κωστούλα-Τζίμα, ενώ στη Χαλ πήρε μεταγραφή ο Κωνσταντής Τζολάκης. Φυσικά, σε αυτό το επίπεδο μπαίνει και η Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Όσον αφορά τις προβλέψεις που αναφέραμε παραπάνω, σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή του Sky Sports, που έκανε περισσότερες από 10 χιλιάδες προσομοιώσεις, υπολογίζοντας παράλληλα τόσο το πρόσφατο παρελθόν, όσο και τις μεταγραφές που έχουν γίνει προς ώρας, ανέδειξε την Άρσεναλ ως πρωταθλήτρια.

Στην δεύτερη θέση συναντάμε τη Μάντσεστερ Σίτι του Έντσο Μαρέσκα, ενώ 3η αναμένεται να τερματίσει η Λίβερπουλ του Τσιμίκα. Στην 4η θέση το «μηχάνημα» βλέπει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και 5η την Τσέλσι του Τσάμπι Αλόνσο. Από εκεί και πέρα, η «ελληνική» Μπράιτον προβλέπεται για 9η, ενώ η Χαλ του Τζολάκη στην τελευταία (20η) θέση της κατάταξης.

Αναλυτικά η κατάταξη σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή του Sky Sports:

Άρσεναλ 85.24 β.* Μάντσεστερ Σίτι 81.65β. Λίβερπουλ 76.84β. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 75.38β. Τσέλσι 72.70β. Τότεναμ 64.76β. Άστον Βίλα 58.44β. Μπόρνμουθ 51.56β. Μπράιτον 49.99β. Μπρέντφορντ 49.55β. Έβερτον 48.50β. Φούλαμ 45.09β. Νιουκάστλ 44.66β. Λιντς 43.58β. Σάντερλαντ 39.12β. Κρίσταλ Πάλας 36.85β. Νότιγχαμ Φόρεστ 35.08β. Κόβεντρι 35.05β. Ίπσουιτς 34.29β. Χαλ 27.82β.

*προσδοκόμενοι βαθμοί