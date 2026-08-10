Μπαρκολά: Συμφώνησε με τη Λίβερπουλ κι εκκρεμεί το «ΟΚ» της Παρί
Η Λίβερπουλ ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά για τις λεπτομέρειες του συμβολαίου του. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ και με την Παρί Σεν Ζερμέν προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή ώστε οι πρωταθλητές Ευρώπης να τον αποδεσμεύσουν.
Ο Μπαρκολά κατέκτησε δύο σερί Champions League με την φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν και πλέον φαίνεται να επιθυμεί μια νέα πρόκληση για την καριέρα του με την Λίβερπουλ να του προσφέρει τη προοπτική της Premier League, κάτι που μόνο ασυγκίνητο δεν αφήνει τον Γάλλο εξτρέμ.
Ο 23χρόνος διανύει τις καλύτερες μέρες της καρίερας του μέχρι στιγμής, καθώς σε προσωπικό επίπεδο και πέρα από τις κατακτήσεις τίτλων με την φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν, έχει πετύχει με τους Παριζιάνους 39 γκολ σε 152 συμμετοχές, κάτι που βοήθησε να εκτοξευτεί τόσο η αγωνιστική, όσο και η χρηματιστιριακή του αξία.
Τη περασμένη σεζόν στη Ligue 1 πέτυχε 11 γκολ σε 29 αγώνες, όντας καθοριστικός για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
🚨🔴 Liverpool have the final green light from Bradley Barcola on personal terms.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2026
The negotiations with PSG over the fee continue as clubs are in direct, official conversation.
Up to #LFC as PSG valuation remains high.
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