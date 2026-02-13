Τότεναμ: Ο Ιγκόρ Τούντορ υποψήφιος για τον πάγκο, έγινε η πρώτη επαφή
Στο πρόσωπο του Ιγκόρ Τούντορ φαίνεται να βρίσκουν οι άνθρωποι της Τότεναμ τον άνθρωπο που -ενδεχομένως- θα αντικαταστήσει τον Τόμας Φρανκ στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου.
Ο Δανός προπονητής απολύθηκε από τους ''Spurs'' έπειτα από μόλις 7 μήνες παρουσίας, έχοντας την ομάδα αρκετά χαμηλά στην βαθμολογία της Premier League, συγκεκριμένα στην 16η θέση με μόλις 29 πόντους και στο... +5 από τη ζώνη του υποβιβασμού.
Δείτε ΕπίσηςΤότεναμ: Οι πιθανοί αντικαταστάτες του Φρανκ
Σύμφωνα με πληροφορίες του έγκυρου Ματέο Μορέτο, η διοίκηση των Λονδρέζων έχει ξεχωρίσει τον Τούντορ από τη λίστα των πιθανών αντικαταστατών, ενώ όπως σημειώνει ο Ιταλός ρεπόρτερ, ήδη έχουν γίνει οι πρώτες συζητήσεις των δυο πλευρών. Θυμίζουμε πως ο παλαί ποτέ κόουτς του ΠΑΟΚ είναι δίχως ομάδα από τα τέλη Οκτωβρίου, όταν και απολύθηκε από τη Γιουβέντους.
Esclusiva: il Tottenham pensa a Igor Tudor.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) February 13, 2026
È un candidato forte per la panchina, primi contatti già avviati. pic.twitter.com/ejekClD2MK
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.