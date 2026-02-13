Ο άλλοτε τεχνικός του ΠΑΟΚ είναι ο βασικός υποψήφιος για το «τιμόνι» της Τότεναμ, με τις πρώτες συζητήσεις να έχουν γίνει.

Στο πρόσωπο του Ιγκόρ Τούντορ φαίνεται να βρίσκουν οι άνθρωποι της Τότεναμ τον άνθρωπο που -ενδεχομένως- θα αντικαταστήσει τον Τόμας Φρανκ στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Ο Δανός προπονητής απολύθηκε από τους ''Spurs'' έπειτα από μόλις 7 μήνες παρουσίας, έχοντας την ομάδα αρκετά χαμηλά στην βαθμολογία της Premier League, συγκεκριμένα στην 16η θέση με μόλις 29 πόντους και στο... +5 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του έγκυρου Ματέο Μορέτο, η διοίκηση των Λονδρέζων έχει ξεχωρίσει τον Τούντορ από τη λίστα των πιθανών αντικαταστατών, ενώ όπως σημειώνει ο Ιταλός ρεπόρτερ, ήδη έχουν γίνει οι πρώτες συζητήσεις των δυο πλευρών. Θυμίζουμε πως ο παλαί ποτέ κόουτς του ΠΑΟΚ είναι δίχως ομάδα από τα τέλη Οκτωβρίου, όταν και απολύθηκε από τη Γιουβέντους.