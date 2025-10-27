«Διαζύγιο» ανάμεσα σε Ίγκορ Τούντορ και Γιουβέντους, με τη Βέκια Σινιόρα να αποδεσμεύει άμεσα τον Κροάτη τεχνικό.

Ο κύκλος του Ίγκορ Τούντορ στη Γιουβέντους φαίνεται να κλείνει οριστικά. Πριν την ανακοίνωση της ομάδας, η σχετική απόφαση γνωστοποιήθηκε στον Κροάτη τεχνικό, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους Μπιανκονέρι.

Η πρόσφατη αγωνιστική εικόνα της ομάδας ήταν καταστροφική, με τρεις συνεχόμενες ήττες (η τελευταία στη Ρώμη από τη Λάτσιο). Τα αποτελέσματα αυτά έφεραν τη διοίκηση σε δύσκολη θέση και ουσιαστικά οδήγησαν στο αναπόφευκτο τέλος της συνεργασίας της με τον Τούντορ. O 47χρονος είχε αναλάβει καθήκοντα τον περασμένο Μάρτιο και παρά το ότι κέρδισε την εμπιστοσύνη της Γιούβε, που αποφάσισε να τον κρατήσει το καλοκαίρι, δε βρίσκει λύσεις στα τελευταία παιχνίδια.

Οι παίκτες του δεν έχουν κερδίσει σε καμία διοργάνωση από τις 13 Σεπτέμβρη!

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Gazzetta dello Sport, η Γιουβέντους εξετάζει μια εσωτερική λύση για τη διαδοχή του, με τον Μάσιμο Μπραμπίλα, προπονητή της ομάδας Next Gen να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο.