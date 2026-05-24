Premier League: Τα σενάρια που οδηγούν την Τότεναμ στον υποβιβασμό

Η φετινή σεζόν της Premier League φτάνει σήμερα (24/05, 18:00) στο τέλος της, με τη μάχη για την παραμονή στη κατηγορία να παραμένει ακόμα ανοιχτή.

Η μάχη της Τότεναμ για την παραμονή στην Premier League οδεύει προς την τελευταία αγωνιστική. Το σύνολο του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι είχε την ευκαιρία να εξασφαλίσει τη σωτηρία της στα μέσα της περασμένης εβδομάδας, αλλά έχασε με 2-1 στο Στάμφορντ Μπριτζ από τη Τσέλσι. Παραμένει, ωστόσο, το φαβορί για την παραμονή, καθώς μόνο σε δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις η 18η Γουέστ Χαμ μπορεί να την προσπεράσει.

Θυμίζουμε πως η Τότεναμ υποδέχεται σήμερα (24/05, 18:00) στην έδρα της την Έβερτον του Ντέιβιντ Μόγιες, με τα «ζαχαρωτά» που βρίσκονται στην 12η θέση της βαθμολογίας, να έχουν ελάχιστα να διεκδικήσουν, καθώς έχασαν το «τρένο» της Ευρώπης.

Από την άλλη, αντίπαλος της Γουέστ Χαμ, θα είναι η Λιντς, η οποία βρίσκεται στην 14η θέση, μετά από ένα δυνατό «φίνις» στην πρώτη της σεζόν πίσω στη μεγάλη κατηγορία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γουέστ Χαμ έχει ήδη χάσει δύο φορές από τη Λιντς φέτος, συμπεριλαμβανομένης μιας ήττας στα πέναλτι για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας στο «London Stadium» τον Μάρτιο.

Αναλυτικά τα σενάρια του υποβιβασμού

Νίκη της Τότεναμ επί της Έβερτον

Σε περίπτωση που τα «σπιρούνια» καταφέρουν να επικρατήσουν της Έβερτον, δεν θα χρειάζεται να περιμένουν να δουν τι θα συμβεί στην αναμέτρηση της Γουέστ Χαμ, καθώς οι υπάρχοντες δύο βαθμοί που την χωρίζουν από τα «σφυριά» είναι αρκετοι για να της εξασφαλίσουν την παραμονή.

Ισοπαλία της Τότεναμ επί της Έβερτον

Μπορεί μαθηματικά μόνο μια νίκη να εγγυάται 100% την ασφάλεια, στην πράξη μια ισοπαλία κόντρα στην Έβερτον, είναι αρκετή για να της εξασφαλίσει τη θέση της στην Premier League. Ο λόγος είναι η διαφορά τερμάτων (-10, έναντι -22). Ουσιαστικά, η Γουέστ Χαμ θα έπρεπε να κερδίσει με 12 γκολ διαφορά για να προσπεράσει την Τότεναμ, πράγμα σχεδόν αδύνατον να συμβεί.

Ήττα της Τότεναμ επί της Έβερτον

Το μόνο αποτέλεσμα που θα μπορούσε ρεαλιστικά να οδηγήσει την Τότεναμ στην πτώση είναι μια ήττα από την Έβερτον. Σε αυτή την περίπτωση, η πόρτα ανοίγει διάπλατα για τη Γουέστ Χαμ, η οποία θα χρειαζόταν μόνο νίκη επί της Λιντς για να φτάσει τους 39 βαθμούς, τη στιγμή που η Τότεναμ θα παρέμενε στους 38 και θα αποχαιρετούσε τα μεγάλα «σαλόνια» της Αγγλίας για πρώτη φορά μετά από 49 χρόνια.