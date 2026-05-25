Ντε Τσέρμπι: «Το να σώσω την Τότεναμ ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμα της καριέρας μου»

Ο Ρομπέρτο ​​Ντε Τσέρμπι δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του πως η διάσωση της Τότεναμ από τον υποβιβασμό είναι «το μεγαλύτερο επίτευγμα» της προπονητικής του καριέρας.

Η Τότεναμ την Κυριακή (25/05) κατάφερε να εξασφαλίσει τη σωτηρία της, νικώντας την Έβερτον με 1-0 και έτσι τερμάτισε στην 17η θέση, δύο βαθμούς μπροστά από την 18η και υποβιβασμένη Γουέστ Χαμ, δικαιώνοντας την απόφαση των «σπιρουνιών» να δώσουν τον Μάρτιο πενταετές συμβόλαιο στον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι.

Ο ίδιος στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης τόνισε πως θεωρεί τη σωτηρία του λονδρέζικου συλλόγου ως το σημαντικότερο επίτευγμα της καριέρας του.

«Το να βγάλουμε τη Μπράιτον στο Europa League ήταν σπουδαίο. Η δεύτερη θέση με μία Μαρσείγ με πολλά προβλήματα ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα. Αλλά νομίζω ότι σήμερα ήταν ίσως μια από τις καλύτερες μέρες στο ποδόσφαιρο, το μεγαλύτερο επίτευγμα της καριέρας μου».

🚨🎙️ Roberto De Zerbi says keeping #thfc up is the BIGGEST ACHIEVEMENT of his career:



“I think this is the biggest achievement in my time.



“Europa League in Brighton was great. The second place in Marseille, was a big achievement.



“But I think today was maybe one of the best… pic.twitter.com/PIPu6Kqggu May 24, 2026

Ο Ιταλός τεχνικός σημείωσε ακόμη πως θα ξεκινήσει τώρα τη διαδικασία σχεδιασμού για την επόμενη σεζόν και υπογράμμισε ότι θα πρέπει να υπάρξουν ριζικές αλλαγές, ωστέ να επιστρέψει η Τότεναμ στο επίπεδο που ανήκει.

«Είμαστε η Τότεναμ και δεν μπορούμε να υποφέρουμε έτσι μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο του τελευταίου αγώνα για να μείνουμε κατηγορία. Θα είμαι πιο δυνατός. Δεν θέλω να αποφασίσω μόνος μου, γιατί το ποδόσφαιρο είναι μια ομάδα. Αθλητικός Διευθυντής, σκάουτινγκ, Διευθύνων Σύμβουλος. Αλλά ο στόχος μου τώρα έχει ολοκληρωθεί, μείναμε ζωντανοί. Ο νέος μου στόχος είναι να ξεκινήσω την προετοιμασία με την ομάδα που έχω στο όνειρό μου. Έχουμε 10, 11, 12, οι οποίοι είναι αρκετά καλοί σαν παίκτες και σαν άνθρωποι, αλλά θέλω να συμπληρώσω αυτήν την ομάδα με παίκτες πρώτου επιπέδου».

Roberto De Zerbi: "From tonight we need to build the new team. We don't need to change too many players. We have 10/11/12 players who are good enough to stay as players and people. (contd) — Alasdair Gold (@AlasdairGold) May 24, 2026

Ο νεαρός προπονητής αναγαγνωρίσε επίσης πως ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει τι πήγε στραβά φέτος και να βεβαιωθεί ότι αυτό δεν θα επαναληφθεί ξανά.

«Είναι δύσκολο να το υποσχεθούμε αυτό επειδή η Πρέμιερ Λιγκ είναι πολύ δύσκολη. Σίγουρα, πρέπει να μάθουμε από τα λάθη μας που κάναμε αυτή τη σεζόν. Αλλά όχι, "Τώρα είμαστε χαρούμενοι επειδή μένουμε στη κατηγορία και ξεχνάμε το παρελθόν". Όχι, όχι. Οι ηλίθιοι άνθρωποι ξεχνούν το παρελθόν. Οι έξυπνοι άνθρωποι, οι άνθρωποι με αξία, δεν μπορούν να ξεχάσουν, αλλά θυμούνται το παρελθόν. Τώρα πρέπει να βελτιωθούμε, να μάθουμε από τα λάθη μας, και πρέπει να ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε την ανοικοδόμηση μιας ομάδας από σήμερα το βράδυ. Όχι από αύριο. Όχι σε 10 ημέρες. Δεν έχουμε χρόνο για διακοπές».

🚨 Roberto De Zerbi: “We have no time to go on holiday. We have to learn from our mistakes we have done this season”.



“I don’t wanna hear: Now we are happy because we stay up and we forget the past… No, no. Stupid people forget the past!”. pic.twitter.com/O4y1SP3RN8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 24, 2026

Ο Ντε Τσέρμπι επαίνεσε τέλος τις προσπάθειες πολλών παικτών μετά τον αγώνα, συμπεριλαμβανομένου του τερματοφύλακα Αντονίν Κίνσκι, ο οποίος ξεκίνησε βασικός στα τελευταία επτά παιχνίδια της Τότεναμ, μετά την επέμβαση κήλης στην οποία υπεβλήθη ο Γκουλιέλμο Βικάριο.

«Θέλω να πω ένα μυστικό. Πριν από τον πρώτο μου αγώνα με τη Σάντερλαντ, σκέφτηκα να κάνω τον Κίνσκι αρχηγό για έναν αγώνα, για να δείξω ένα πράγμα που είναι πολύ σημαντικό στο ποδόσφαιρο και στη ζωή. Αν είμαστε ομάδα, είμαστε σαν οικογένεια. Αν κάποιος από εμάς περνάει μια δύσκολη περίοδο, πρέπει να μείνουμε δίπλα του, να του δείξουμε αγάπη και όλα όσα χρειάζεται, αλλά δεν τα χρειαζόταν. Επειδή είναι δυνατός χαρακτήρας. Δυνατή προσωπικότητα. Ένας σπουδαίος τερματοφύλακας».