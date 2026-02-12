Ποστέκογλου: «Δεν είναι μεγάλη ομάδα η Τότεναμ»

Μιλώντας σε podcast, ο Άγγελος Ποστέκογλου αμφισβήτησε τη φιλοδοξία των ανθρώπων της Τότεναμ, λέγοντας μεταξύ άλλων πως «δεν είναι μεγάλη ομάδα»!

Την ώρα που οι πρώην ομάδες του αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα, με Τότεναμ και Νότιγχαμ Φόρεστ να ψάχνουν τους επόμενους προπονητές τους όσο κατρακυλούν στη βαθμολογία της Premier League, ο Άγγελος Ποστέκογλου έχει τον χρόνο να δίνει το παρών σε podcasts και όσα είπε στο “The Overlap”, έφεραν κουβέντα.

Μιλώντας για τους Spurs, ο Ελληνοαυστραλός αμφισβήτησε τη φιλοδοξία των ιθυνόντων τους, λέγοντας πως «έχουν ένα απίστευτο γήπεδο και προπονητές εγκαταστάσεις αλλά όταν κοιτάς τις δαπάνες, ειδικά τους μισθούς, δεν είναι μεγάλη ομάδα. Όταν θέλαμε να πάρουμε παίκτες, δεν ήμασταν στην αγορά γι' αυτούς. Μετά την πρώτη μου σεζόν, που βγήκαμε πέμπτοι, πώς γίνεσαι ανταγωνιστικός;

Έπρεπε να πάρουμε παίκτες έτοιμους για την Premier League. Πήραμε τον Σολάνκε, που μου άρεσε πολύ, και τρεις πιτσιρικάδες. Κοιτούσα τον Νέτο, τον Μπούμο, τον Σεμένιο, τον Γκουέχι. Αν θέλουμε να πάμε από πέμπτοι, εκεί, αυτό χρειαζόμασταν. Οι πιτσιρικάδες αυτοί ήταν συναρπαστικοί ποδοσφαιριστές και θα γίνουν σπουδαίοι στην Τότεναμ αλλά δεν θα σε πάνε από πέμπτο, τέταρτο ή τρίτο. Αλλά στην ομάδα έλεγαν ότι είμαστε κλαμπ που είναι παντού ανταγωνιστικό».