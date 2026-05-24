Ντε Τσέρμπι: «Θα παραμείνω στην Τότεναμ ό,τι και αν συμβεί»

Ο Ρομπέρτο ​​Ντε Τσέρμπι επιβεβαίωσε την πρόθεση του να παραμείνει προπονητής της Τότεναμ και την επόμενη σεζόν, ανεξάρτητα από την κατηγορία που θα αγωνίζεται η ομάδα.

Η Τότεναμ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 17η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League, μόλις δύο βαθμούς πάνω από την 18η Γουεστ Χαμ και αντιμετωπίζει απόψε (24/05, 18:00) έναν κρίσιμο τελικό, καθώς φιλοξενεί την Έβερτον στο πλαίσιο της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής του αγγλικού πρωταθλήματος, η οποία θα κρίνει εν πολλοίς την ομάδα που θα συνοδεύσει τις Γουλβς και Μπέρνλι στη Τσάμπιονσιπ.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, ο προπονητής των «σπιρουνιών», Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι μίλησε σχετικά με τη δύσκολη μάχη του υποβιβασμού που δίνει η ομάδα του το τελευταίο διάστημα, ενώ παράλλημα τόνισε πως η πρόθεση του είναι να παραμείνει στον πάγκο του συλλόγου ανεξάρτητα από την κατηγορία, στην οποία θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν.

«Ναι, τα επιβεβαιώνω όλα (ότι θα παραμείνει στο πάγκο της Τότεναμ). Για μένα, παραμένει μεγάλη τιμή να είμαι ο προπονητής της Τότεναμ. Ακόμα κι αν πρέπει να παλέψουμε για την επιβίωση, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Βλέπω το ποδόσφαιρο ως κάτι μεγαλύτερο από την βαθμολογία ή το επίπεδο παιχνιδιού. Φυσικά, ο καθένας από εμάς παίζει για το μέλλον της Τότεναμ».

🚨🎙️ Roberto De Zerbi on whether he will STAY at #thfc EVEN IF they are RELEGATED tomorrow:



“Yes, I confirm everything. For me, it’s still an honour to be a coach for Tottenham, even if on Sunday we play for the relegation fight, it’s not a problem.



«Ήρθα εδώ όταν δεν ήμασταν καν στη μέση του βαθμολογικού πίνακα. Αυτή ήταν η κατάσταση και δέχτηκα τη δουλειά επειδή πίστευα ότι υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες, οι κατάλληλοι παίκτες και η ικανότητα να πετύχουμε τον στόχο μας. Η κατάσταση άλλαξε αργότερα επειδή χάσαμε τους Κούτι Ρομέρο, Τσάβι Σίμονς και Ντόμινικ Σολάνκε, αλλά κατά τη διάρκεια της θητείας μου εδώ, μαζέψαμε οκτώ βαθμούς και ίσως αξίζαμε ακόμη περισσότερους».

«Παίζουμε καλά. Αξίζουμε να παραμείνουμε στην Πρέμιερ Λιγκ, αλλά πρέπει να κάνουμε ένα τελευταίο βήμα. Ένα πολύ δύσκολο βήμα, αλλά είναι εφικτό. Έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε για να κερδίσουμε. Ακόμα παλεύουμε για τον στόχο μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και δυνατοί για παν ενδεχόμενο», κατέληξε ο Ιταλός τεχνικός.