Ο Τόμας Φρανκ αποτελεί παρελθόν από την Τότεναμ και ήδη έχουν αρχίσει να ακούγονται τα επικρατέστερα ονόματα για τη διαδοχή του.

Η Τότεναμ ανακοίνωσε την απόλυση του Τόμας Φρανκ, μετά από την χθεσινή ήττα κόντρα στην Νιούκαστλ με 2-1. Oι Spurs έχουν ένα μεγάλο σερί αρνητικών αποτελεσμάτων, γεγονός που τους έφερε στην 16η θέση της βαθμολογίας της Premier League και στο +5 από τη ζώνη του υποβιβασμού. Αν και αρχικά ο Δανός τεχνικός εμφανίστηκε σίγουρος ότι θα συνεχίσει, η ίδια η ομάδα τον διέψευσε.

Μετά την απόλυση του Φρανκ, ήδη ακούγονται τα νέα ονόματα που είναι φαβορί για να αναλάβουν τα ηνία της ομάδας. Σύμφωνα με το «Skysports», ο σύλλογος έχει στα ραντάρ της τον Γκλάσνερ της Κρίσταλ Πάλας, τον Σίλβα της Φούλαμ, καθώς και τον Ιραόλα της Μπόρνμουθ, των οποίων τα συμβόλαια εκπνέουν το καλοκαίρι.

Στη λίστα της Τότεναμ βρίσκεται επίσης και ο νυν κόουτς της Εθνικής Ομάδας των ΗΠΑ, Ποτσετίνο, καθώς και ο Ντε Τσέρμπι. Ο Ιταλός, που είχε υπάρξει και προπονητής της Μπράιτον, απολύθηκε από τη Μαρσέιγ και θα μπορούσε να επιστρέψει ξανά στο Νησί. Ένα ακόμη όνομα που έχει ακουστεί είναι του ο πρώην στράικερ της Τότεναμ και τεχνικός της Φερεντσβάρος, Ρόμπι Κιν

Ωστόσο όσον αφορά τον υπηρεσιακό προπονητή, ο αγγλικός σύλλογος ακόμα δεν έχει αναφέρει κάτι επίσημα. Ο πιο επικρατέστερος είναι ο Χέιτινγκα, ο οποίος προσλήφθηκε πρόσφατα ως βοηθός προπονητή των Spurs, μετά από μια σύντομη θητεία στο τιμόνι του Άγιαξ.