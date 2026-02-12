Γιατί απολύθηκε ο Σον Ντάις: Οι εξαντλητικές προπονήσεις και η δημόσια «επίθεση» στους παίκτες του

Μετά την απομάκρυνση του Σον Ντάις από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, η Daily Mail αποκαλύπτει το παρασκήνιο και τις συμπεριφορές του Άγγλου που προβλημάτισαν παίκτες και διοίκηση.

Η απόλυση του Σον Ντάις από τη Νότιγχαμ Φόρεστ δεν ήταν... κεραυνός εν αιθρία, αλλά η κατάληξη μίας σχέσης που είχε αρχίσει να φθείρεται εδώ κι εβδομάδες. Πέραν της ισοπαλιας με τη Γουλβς (0-0) που αποτέλεσε το κερασάκι στην τούρτα, η αντίστροφη μέτρηση φαίνεται να ξεκίνησε από το τον αποκλεισμό-σοκ απ'τη Ρέξαμ στο Κύπελλο Αγγλίας.

Μετά την ανακοίνωση του «διαζυγίου» από τη Νότιγχαμ, η Daily Mail έφερε στο φως το παρασκήνιο της απομάκρυνσης του Άγγλου κόουτς αποκαλύπτοντας συμπεριφορές του που προκαλούσαν προβληματισμό στα αποδυτήρια και στη διοίκηση.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν οι Άγγλοι, μετά την ήττα στα πέναλτι από τη Ρέξαμ, ο Άγγλος τεχνικός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των παικτών του, επιρρίπτοντας αποκλειστικά σε εκείνους την ευθύνη.

Η δημόσια αποδοκιμασία του απέναντι στους ποδοσφαιριστές του με αιχμές για πολλούς εξ αυτών, έκανε τη χειρότερη δυνατή εντύπωση στα αποδυτήρια. Θυμίζουμε ότι ο ίδιος είχε πει χαρακτηριστικά: «Έδειξαν τι αξίζουν και δεν πρόκειται να χτυπήσουν την πόρτα μου ξανά λέγοντας “γιατί δεν παίζω;”, αυτό είναι σίγουρο». Πολλοί θεώρησαν πως ο προπονητής τους ήταν πρόθυμος να πάρει τα εύσημα στις επιτυχίες, αλλά όχι να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που του αναλογούσε στις ήττες.

Οι εξαντλητικές προπονήσεις και τα μεταγραφικά

Παράλληλα, προβληματισμός υπήρχε και για την αγωνιστική προσέγγιση του 54χρονου τεχνικού. Η έμφαση που έδινε στη φυσική κατάσταση και ιδιαίτερα στο τρέξιμο φέρεται να άφηνε τους παίκτες του εξαντλημένους πριν από τους αγώνες, ενώ η τακτική του θεωρήθηκε περιοριστική για ποδοσφαιριστές υψηλών φιλοδοξιών, όπως οι Έλιοτ Άντερσον και Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ. Οι επιλογές που έκανε και για τα βασικά του σχήματα, ήταν επισης ένα θέμα που προβλημάτισε και δημιουργούσε ερωτήματα για το αν και κατά πόσο είχε την απαραίτητη αντίληψη.

Όσον αφορά τα μεταγραφικά, ο Ντάις δεν κατάφερε να πάρει τα ονόματα που επιθυμούσε τον Ιανουάριο, γεγονός που διεύρυνε το χάσμα του με τη διοίκηση. Την ίδια στιγμή, φέρεται να είχε ξεκαθαρίσει πως δεν είχε στα πλάνα του συγκεριμένους παίκτες, παρά το ότι η απόκτησή τους ήταν ιδιαίτερα κοστοβόρα για τον σύλλογο του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Με τη Φόρεστ μόλις τρεις βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού και τα αποδυτήρια διχασμένα με τη στάση του, οι Reds είδαν την αποχώρησή του ως μονόδρομο ύστερα από 4 μήνες.