Η Νότιγχαμ Φόρεστ φαίνεται πως είναι διατεθειμένη να συνεχίσει με τον Βίτορ Περέιρα στον πάγκο και τη νέα σεζόν.

Η σεζόν 2025/26 υπήρξε ζόρικη για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, που άλλαξε τέσσερις προπονητές αλλά έφτασε τελικά στην παραμονή στην Premier League, με την πορεία της στο Europa League να σταματά ένα βήμα πριν τον τελικό.

Μετά τους Νούνο Εσπίριτο Σάντο, Άγγελο Ποστέκογλου και Σον Ντάις, ο Βίτορ Περέιρα ήταν αυτός που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη και, με τον Πορτογάλο να τα πηγαίνει καλύτερα από τους προκατόχους του, φαίνεται πως θα έχει την ευκαιρία να μείνει για περισσότερο καιρό στο Σίτι Γκράουντ.

Όπως αναφέρει το Athletic, οι άνθρωποι του συλλόγου είναι έτοιμοι να προσφέρουν νέο, πολυετές συμβόλαιο στον Περέιρα, καθώς τόσο η διοίκηση, όσο και οι ποδοσφαιριστές, είναι ικανοποιημένοι μαζί του. Η υπάρχουσα συμφωνία έχει διάρκεια μέχρι το 2027, εντούτοις ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού θα λάβει πρόταση για συμβόλαιο μεγαλύτερης διάρκειας, την ώρα που στόχος είναι επίσης να αποφευχθούν οι πωλήσεις σημαντικών μονάδων του ρόστερ.