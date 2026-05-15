Νότιγχαμ Φόρεστ: Έτοιμη να προσφέρει πολυετές συμβόλαιο στον Περέιρα
Η σεζόν 2025/26 υπήρξε ζόρικη για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, που άλλαξε τέσσερις προπονητές αλλά έφτασε τελικά στην παραμονή στην Premier League, με την πορεία της στο Europa League να σταματά ένα βήμα πριν τον τελικό.
Μετά τους Νούνο Εσπίριτο Σάντο, Άγγελο Ποστέκογλου και Σον Ντάις, ο Βίτορ Περέιρα ήταν αυτός που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη και, με τον Πορτογάλο να τα πηγαίνει καλύτερα από τους προκατόχους του, φαίνεται πως θα έχει την ευκαιρία να μείνει για περισσότερο καιρό στο Σίτι Γκράουντ.
Όπως αναφέρει το Athletic, οι άνθρωποι του συλλόγου είναι έτοιμοι να προσφέρουν νέο, πολυετές συμβόλαιο στον Περέιρα, καθώς τόσο η διοίκηση, όσο και οι ποδοσφαιριστές, είναι ικανοποιημένοι μαζί του. Η υπάρχουσα συμφωνία έχει διάρκεια μέχρι το 2027, εντούτοις ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού θα λάβει πρόταση για συμβόλαιο μεγαλύτερης διάρκειας, την ώρα που στόχος είναι επίσης να αποφευχθούν οι πωλήσεις σημαντικών μονάδων του ρόστερ.
Nottingham Forest plan to show their faith in Vitor Pereira by handing the head coach a new long-term contract.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 15, 2026
There has been speculation that another managerial change could take place at the City Ground this summer - but sources have insisted that the club hierarchy and… pic.twitter.com/Ll4FIhWROV
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.