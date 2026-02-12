Παρελθόν από τη Νότιγχαμ Φόρεστ ο Σον Ντάις ύστερα από τέσσερις μήνες.

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία της Νότιγχαμ Φόρεστ με τον Σον Ντάις, καθώς η διοίκηση του συλλόγου ανακοίνωσε την απόλυση του Άγγλου τεχνικού μετά από μόλις τέσσερις μήνες στο τιμόνι της ομάδας.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η πρόσφατη «λευκή ισοπαλία» (0-0) απέναντι στην ουραγό της Premier League, Γουλβς. Παρά την απόλυτη κυριαρχία της Φόρεστ, η οποία ολοκλήρωσε το παιχνίδι έχοντας 35 τελικές προσπάθειες, η αδυναμία των παικτών του Ντάις έκρινε τελικά και το μέλλον του προπονητή στον πάγκο των Reds.

Η εικόνα της ομάδας το τελευταίο διάστημα κρίθηκε ιδιαίτερα απογοητευτική, με τη Φόρεστ να μετρά μόλις τρεις νίκες στις τελευταίες 13 αναμετρήσεις της σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτό το αρνητικό σερί έχει βυθίσει τον σύλλογο ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη στη 17η θέση του βαθμολογικού πίνακα, μόλις τρεις βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Στο μεταξύ, πλήθαιναν τα δημοσιεύματα που ήθελαν τον 54χρονο να αποχωρεί άμεσα, παρά το ότι είχε εμφανιστεί αισιόδοξος για την παραμονή του σε δηλώσεις που είχε κάνει προ ημέρων. Με την απειλή του υποβιβασμού να γίνεται ολοένα και πιο ορατή, η διοίκηση αποφάσισε πως η αλλαγή στην τεχνική της ηγεσία ήταν επιβεβλημένη για την αναστροφή του κλίματος.