Σε αδιάφορο βαθμολογικά ματς, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επιβλήθηκε 3-2 της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η μεν είχε ήδη εξασφαλίσει την έξοδο στο Champions League και η δε τη σωτηρία, έτσι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Νότιγχαμ Φόρεστ αναμετρήθηκαν δίχως άγχος στο Ολντ Τράφορντ, με τους Κόκκινους Διαβόλους να επικρατούν 3-2, σφραγίζοντας την τρίτη θέση στη βαθμολογία της Premier League.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν νωρίς το σκορ, με τον Σο να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή στο έκτο μόλις λεπτό. Η απάντηση για την ομάδα του Βίτορ Περέιρα ήρθε στο 54', με κοντινή κεφαλιά του Μοράτο μετά από σέντρα του Άντερσον, εντούτοις η χαρά των φιλοξενούμενων κράτησε λίγο, καθώς ο Κούνια έκανε το 2-1 δευτερόλεπτα αργότερα με σουτ από κοντά.

Ο Μπούμο ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1 για τη Γιουνάιτεντ στο 76', σπρώχνοντας την μπάλα στα δίχτυα από κοντά μετά από μπαλιά του Φερνάντες, ο οποίος έφτασε φέτος τις 20 ασίστ, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ των Τιερί Ανρί και Κέβιν Ντε Μπρόινε! Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε με ωραίο σουτ στην κίνηση ο Γκιμπς-Γουάιτ, δύο λεπτά αργότερα.