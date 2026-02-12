Νότιγχαμ: Οι μούντζες του έξαλλου Μαρινάκη σε μεγάλη χαμένη ευκαιρία
Η Νότιγχαμ Φόρεστ σπατάλησε μεγάλη ευκαιρία για βήμα παραμονής στην Premier League, καθώς κόλλησε στο 0-0 εντός έδρας με την ουραγό Γουλβς, παρότι είχε 35 τελικές προσπάθειες! Σε μία εκ των ευκαιριών που έχασε η ομάδα του Σον Ντάις στο πρώτο ημίχρονο, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, που παρακολουθούσε την αναμέτρηση από τα επίσημα του Σίτι Γκράουντ, ήταν έξαλλος, με την κάμερα να τον πιάνει να... μουντζώνει προς τον αγωνιστικό χώρο!
Μια κίνηση ενδεικτική του πόσο δύναται εντέλει να στοιχίσει το αποτέλεσμα αυτό, με τη Φόρεστ να είναι μεν εκτός ζώνης υποβιβασμού στη βαθμολογία αλλά να βλέπει τη Γουέστ Χαμ να παραμονεύει τρεις βαθμούς πιο πίσω.
Marinakis não gostou do gol absurdo perdido pelo Forest pic.twitter.com/jSOyAwGnpo— Nottingham Forest Brasil 🌳🇧🇷 (@NFFCBrasil) February 11, 2026
