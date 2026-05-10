Η Νότιγχαμ αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Νιούκαστλ και κρατά σφιχτά τη σωτηρία της, κάζο για την Άστον Βίλα, στο 2-2 Κρίσταλ Πάλας και Έβερτον.

Ένα... βήμα πριν την παραμονή η Νότιγχαμ Φόρεστ μετά το 1-1 με τη Νιούκαστλ, χαρακίρι της Άστον Βίλα απέναντι στην Μπέρνλι (2-2), μοιρασιά βαθμών για Κρίσταλ Πάλας και Έβερτον (2-2). Δύο... στροφές απέμειναν για το φινάλε της Premier League. Το αποτέλεσμα των Βίλανς δεν ευνοεί τον Ολυμπιακό στην προσπάθειά του να αποφύγει έναν προκριματικό γύρο για το ερχόμενο Champions League σε περίπτωση που τερματίσει δεύτερος. Οι Περαιώτες θα αγωνιστούν στον τρίτο προκριματικό γύρο αντί του δεύτερου μόνο σε περίπτωση που η ομάδα του Έμερι κατακτήσει το Europa League και τερματίσει εντός τετράδας στην Αγγλία.

Στο πρώτο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων με πρωταγωνιστές τους Τονάλι και Οσούλα. Οι Καρακάξες έχασαν δύο καλές ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ, ωστόσο ο Σελς ήταν εκεί. Η Νότιγχαμ αρκέστηκε -κατά κόρον- σε παθητικό ρόλο και προσπάθησε να βρει τη στιγμή της στην κόντρα. Η μοναδική κλασική ευκαιρία που έχασαν οι «Tricky Trees» ήταν με τον Κούνια προς το τέλος του ημιχρόνου να κάνει το σουτ από πλεονεκτική θέση αλλά ο Πόουπ κράτησε το μηδέν για τη Νιούκαστλ.

Στο δεύτερο μέρος το σκηνικό δεν άλλαξε ιδιαίτερα. Οι φιλοξενούμενοι στο προσκήνιο και οι γηπεδούχοι περίμεναν προσπάθησαν να απειλήσουν στην αντεπίθεση. Η ομάδα του Περέιρα απείλησε με τον Αβονίγι στο 58' αλλά στην πορεία η Νιούκαστλ πήρε στη σκυτάλη. Η διπλή ευκαιρία με τον Γκιμαράες στο 62ο λεπτό και η μεγάλη ευκαιρία με τον Οσούλα στο 67' ήταν οι προειδοποιητικές... βολές. Η ομάδα της Βόρειας Αγγλίας βρήκε δίχτυα με τις δύο αλλαγές της. Ο Ράμσεϊ μοίρασε, ο Μπαρνς εκτέλεσε τον Σελς σε τετ α τετ και το σύνολο του Στιβ Μπρους προηγήθηκε. Το «City Ground» σηκώθηκε στο... πόδι με το 1-1 του Άντερσον στο 88' να δίνει έναν υπερπολύτιμο βαθμό στους γηπεδούχους, που ορίζουν την τύχη τους για την παραμονή στην κατηγορία.

Κάζο για τους Βίλανς

Δύο πολύ σημαντικούς πέταξε η Βίλα στην προσπάθειά της να ξεπεράσει τη Λίβερπουλ και να ανέβει στην τέταρτη θέση. Η ομάδα του Έμερι είχε «τάσεις αυτοχειρίας» στην έδρα της υποβιβασμένης Μπέρνλι και έχασε μεγάλη ευκαιρία. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Άντονι στο 8ο λεπτό αλλά οι φιλοξενούμενοι έφεραν το ματς... τούμπα με τους Μπάρκλεϊ στο 42' και Ουότκινς στο 56'. Το τελικό 2-2 διαμόρφωσε ο Φλέμινγκ στο 59ο λεπτό της αναμέτρησης.

Έχασε την ευκαιρία η Έβερτον

Την ευκαιρία να κάνει σημαντικό βήμα στη μάχη για την έξοδο στην Ευρώπη έχασε η Έβερτον, η οποία παραχώρησε εκτός έδρας ισοπαλία 2-2 στην αδιάφορη Κρίσταλ Πάλας. Ετσι, τα Ζαχαρωτά έμειναν στην 10η θέση, όπου ισοβαθμούν με την Τσέλσι. Η Έβερτον άνοιξε το σκορ στο 6' με τον Ταρκόφσκι, ωστόσο, στο 34' ο Σαρ πέτυχε το 1-1. Οι φιλοξενούμενοι πήραν εκ νέου το προβάδισμα, αυτή τη φορά στο 47' με τον Μπέτο. Ωστόσο, στο 77' ο Ματετά διαμόρφωσε το 2-2 για την Πάλας, η οποία έχει προκριθεί στον τελικό του Conference League.