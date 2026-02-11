Η Μάντσεστερ Σίτι πήρε εύκολη νίκη (3-0) ενάντια στη Φούλαμ και βρέθηκε στο -3 από την Άρσεναλ. Γκέλαρε η Νότιγχαμ Φόρεστ, που έμεινε στο 0-0 με τη Γουλβς.

Η βροχή δεν πτόησε τη Μάντσεστερ Σίτι, που επικράτησε 3-0 της Φούλαμ εντός έδρας και βρέθηκε στο -3 από την κορυφή της βαθμολογίας της Premier League και την Άρσεναλ, η οποία έχει ένα ματς λιγότερο.

Οι Cityzens μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο αποφασισμένοι να καθαρίσουν από νωρίς και το κατάφεραν, με τον καυτό Σεμένιο να σημειώνει ακόμη ένα γκολ με τη νέα του ομάδα ανοίγοντας το σκορ στο 24'. Έξι λεπτά αργότερα, ο Ο'Ράιλι διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με ωραίο τελείωμα, ενώ ο Χάαλαντ έβαλε και αυτός το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ στο 39', διαμορφώνοντας το 3-0 πριν καν την ανάπαυλα!

Έχοντας πάρει τεράστιο προβάδισμα για τη νίκη από το πρώτο μέρος, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα διαχειρίστηκε άνετα το ματς στο δεύτερο ημίχρονο. Με τους γηπεδούχους να ρίχνουν ρυθμό, το σκορ δεν άλλαξε, με τη Σίτι να πανηγυρίζει μια άνετη επικράτηση και τους ηττημένους να μένουν χωρίς βαθμό για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική.

Μεγάλη γκέλα για τη Νότιγχαμ Φόρεστ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ συνεχίζει τα αρνητικά αποτελέσματα, καθώς δεν κατάφερε να σκοράρει κόντρα στην ουραγό Γουλβς, που απέσπασε λευκή ισοπαλία στο Σίτι Γκράουντ. Η ομάδα του Ντάις είναι στην 17η θέση και στο -3 από τη επικίνδυνη ζώνη. Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο του αγώνα από το ξεκίνημα με τους Γκιμπς-Γουάιτ και Λούκα να έχουν καλές ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ. Αντιθέτως οι φιλοξενούμενοι ήταν αρκετά περιορισμένοι χωρίς να απειλήσουν ιδιαίτερα με το 0-0 να μένει μέχρι την ανάπαυλα. Το σκηνικό δεν άλλαξε ούτε στο β' μέρος με την Φόρεστ να βγάζει νευρικότητα, χωρίς να μπορεί να μετουσιώσει τις φάσεις σε γκολ με το 0-0 να παραμένει αμετάβλητο μέχρι το φινάλε.

Λυτρώθηκε στο τέλος η Άστον Βίλα

Η Άστον Βίλα κινδύνεψε με τρίτη συνεχόμενη γκέλα αλλά λυτρώθηκε στο τέλος, επικρατώντας 1-0 της Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα (μπήκε στο 81') εντός έδρας. Καλός ο ρυθμός στο πρώτο ημίχρονο στο Μπέρμιγχαμ, με τη Βίλα να έχει τις στιγμές της αλλά να μην μπορεί να τις αξιοποιήσει, την ώρα που οι Γλάροι έβλεπαν τον Τζέιμς Μίλνερ να περνά ως αλλαγή αντί του Μπαλεμπά και να πιάνει τον Γκάρεθ Μπάρι στην κορυφή της λίστας των παικτών με τις περισσότερες συμμετοχές στην Premier League! Οι φιλοξενούμενοι ήταν πιο απειλητικοί στο δεύτερο μέρος, με τον Καντίογλου να έχει δοκάρι στο 55', ωστόσο στο 86', κόντρα στη ροή του αγώνα, η Βίλα βρήκε δίχτυα με αυτογκόλ του Χίνσελγουντ μετά από κόρνερ και πήρε το τρίποντο!

Μεγάλη νίκη με ανατροπή η Μπέρνλι

Η Μπέρνλι αν και βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, γύρισε το ματς κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας, καθώς επικράτησε με 3-2 εκτός έδρας με μεγάλη ανατροπή και πήρε μικρή ανάσα στην μάχη της παραμονής. Από την άλλη η ομάδα του Γκλάσνερ υπέπεσε σε πισωγύρισμα και έχασε έδαφος να αναρριχηθεί στη βαθμολογία. Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυναμικά με τέρματα του Λάρσεν στο ντεμπούτο του. Στο 17' ο Γουόρτον διαπέρασε κάθετα την άμυνα της Μπέρνλι, πάσαρε στον 25χρονο Νορβηγό και εκείνος με ψύχραιμο πλασέ άνοιξε το σκορ. Στο 33', χτύπησε ξανά με κεφαλιά και έδωσε αέρα δύο τερμάτων. Οι φιλοξενούμενοι ωστόσο αντέδρασαν και η απάντηση ήρθε στο 40' από τον Μεϊμπρί, που μείωσε σε 2-1. Στο 44' ο Άντονι ισοφάρισε σε 2-2, ενώ ο Λέρμα με αυτογκόλ έκανε το 3-2 στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, φέρνοντας τούμπα το ματς, με το σκορ να μην αλλάζει παρότι υπήρχαν ακόμα 45 λεπτά αγώνα και τους Κλάρετς να παίρνουν ένα σπουδαίο διπλό!