Έρλινγκ Χάαλαντ και Πεπ Γκουαρδιόλα είχαν τις ενστάσεις τους για το ακυρωθέν γκολ της Σίτι, που έφερε παράλληλα την αποβολή του Σομποσλάι.

Κύμα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η φάση στο φινάλε του αγώνα της Λίβερπουλ με τη Μάντσεστερ Σίτι το απόγευμα της Κυριακής (8/2), ένα ματς όπου οι φιλοξενούμενοι πέρασαν με 1-2 από το «Άνφιλντ».

Στο τέλος της αναμέτρησης και στην απέλπιδα προσπάθεια για ισοφάριση, ο Άλισον ανέβηκε στην αντίπαλη περιοχή, όμως για κακή του τύχη ο Σερκί εκτέλεσε από μακριά, με την μπάλα βασανιστικά να καταλήγει στα δίχτυα. Ωστόσο, το γκολ δεν μέτρησε ποτέ.

Ο Ντομινίκ Σομποσλάι, στην προσπάθειά του να αποσοβήσει το 1-3, τράβηξε από τη φανέλα τον Έρλινγκ Χάαλαντ, με τον ρέφερι της συνάντησης να αποβάλλει τον Ούγγρο, έπειτα και από παρέμβαση του VAR. Μια αποβολή για την οποία διαφώνησε τόσο ο Νορβηγός στράικερ της Σίτι, όσο και ο Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο Χάαλαντ στις δηλώσεις του μετά το ματς είπε χαρακτηριστικά πως «Μέτρα το γκολ, άσε την κόκκινη», δείχνοντας την απογοήτευσή του για το πως λειτουργεί η τεχνολογία και υποστηρίζοντας τον αντίπαλό του, που θα χάσει 3 παιχνίδια λόγω αυτής της κόκκινης.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Πεπ, με τον Καταλανό τεχνικό να εξηγεί πως τέτοια τραβήγματα γίνονται συνεχώς στην Premier League.

«Για μένα, φυσικά, ο διαιτητής πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες. Αλλά στο τέλος, λυπάμαι γι' αυτόν (σσ τον Σομποσλάι) επειδή έχει αποκλειστεί για τρία παιχνίδια - απλώς δώσε το γκολ, μην δώσεις την κόκκινη κάρτα. Τόσο απλό. Αλλά νομίζω ότι έτσι είναι οι κανόνες, έτσι είναι τα πράγματα», είπε ο υψηλόσωμος φορ.