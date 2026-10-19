Μάντσεστερ Σίτι: Απών ο Χάαλαντ από την τελευταία προπόνηση πριν από το ματς με την ΑΕΚ
Την τελευταία στιγμή φαίνεται πως θα ξεκαθαρίσει η διαθεσιμότητα του Έρλινγκ Χάαλαντ απέναντι στην ΑΕΚ. Ο Νορβηγός ολοκλήρωσε το προηγούμενο ματς απέναντι στην Ίπσουιτς με ενοχλήσεις στο δεξί πόδι μετά από μαρκάρισμα αντιπάλου κι έκτοτε δεν έχει καταφέρει να επανέλθει στο 100%.
Ο Έντσο Μαρέσκα τόνισε στη συνέντευξή Τύπου πως η παρουσία του νεαρού φορ στον αγώνα με την ΑΕΚ θα ξεκαθαρίσει οριστικά την Τρίτη (20/10), όμως ο Ιταλός τεχνικός αποφάσισε να μην πάρει ρίσκα στην προπόνηση.
Όπως έγινε γνωστό άλλωστε, ο Χάαλαντ δεν συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση των Citizens πριν από τη σέντρα του ματς, ενώ αντίστοιχα έλειψαν και οι Ματέους Νούνιες, Νίκο Ο΄Ράιλι και Ματέο Κόβασιτς.
Θυμίζουμε πως στο απουσιολόγιο των Πολιτών βρίσκεται ήδη ο Γκανέζος εξτρέμ, Αντουάν Σεμένιο, ο οποίος θα παραμείνει στα «πιτς» για τους επόμενους δυο μήνες.
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