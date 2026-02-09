Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έκανε... αναπαράσταση της απόκρουσης του Τζίτζι Ντοναρούμα στο ματς με τη Λίβερπουλ και έγινε viral.

Το απόγευμα της Κυριακής (8/2) η Μάντσεστερ Σίτι πήρε ένα τεράστιο διπλό επί της Λίβερπουλ με 1-2, παραμένοντας για τα καλά στη μάχη του τίτλου της Premier League.

Οι «πολίτες» με τον Χάαλαντ να σκοράρει στο φινάλε από την άσπρη βούλα κατάφεραν να επικρατήσουν των πρωταθλητών Αγγλίας, όμως χρειάστηκαν και την καθοριστική απόκρουση του Τζίτζι Ντοναρούμα για να πάρουν τους τρεις πόντους.

Ο Ιταλός πορτιέρε είπε «όχι» με εντυπωσιακή εκτίναξη στο σουτ του ΜακΚάλιστερ στο 90+8', κρατώντας το 1-2 και αναγκάζοντας τον προπονητή του να χαρίσει μια viral στιγμή. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έπαθε... σοκ με την απόκρουση του τερματοφύλακά του, την οποία στη συνέχεια αναπαρήστησε, προκαλώντας άπειρο γέλιο στα social media.