Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε 2-1 τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ, έχοντας στο φινάλε ακυρωθέν γκολ σε μία απίστευτη φάση.

«Είμαι υπέρ του VAR, αλλά μόλις σκότωσε τη χαρά» σχολίασε ο Γκάρι Νέβιλ μετά τη λήξη της αναμέτρησης ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι, με το βίντεο να μην αλλάζει το αποτέλεσμα αλλά να στερεί από τους Cityzens ένα αποθεωτικό φινάλε!

Βλέπετε, στα τελευταία δευτερόλεπτα των καθυστερήσεων, ο Άλισον ανέβηκε στην αντίπαλη περιοχή όσο οι γηπεδούχοι έψαχναν την ισοφάριση, ωστόσο η Σίτι έκλεψε και ο Σερκί έπιασε ένα συρτό σουτ από τη σέντρα στέλνοντας την μπάλα στην ανυπεράσπιστη εστία για το 3-1.

Όσο η μπάλα κυλούσε, ο Σόμποσλαϊ προσπαθούσε να τη φτάσει και για να τα καταφέρει τράβηξε από τη φανέλα τον Χάαλαντ, ο οποίος με τη σειρά του επιχειρούσε να διασφαλίσει το γκολ. Η μπάλα κατέληξε εντέλει στα δίχτυα, όμως κατόπιν χρήσης VAR, το τέρμα ακυρώθηκε για φάουλ σε... προφανή θέση για γκολ, με τον Ούγγρο να αποβάλλεται και τους φιλοξενούμενους να παίρνουν φάουλ...