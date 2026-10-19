Ο Μαρκ Γκουεχί μίλησε στη συνέντευξη Τύπου της Μάντσεστερ Σίτι για τη δυναμική της ΑΕΚ πριν τη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη League Phase του Champions League.

Η Μάντσεστερ Σίτι ετοιμάζεται να υποδεχθεί την ΑΕΚ (22/10, 22:00, Live στο Gazzetta) στο «Etihad», για την 3η αγωνιστικής τη League Phase του Champions League, με τον Μαρκ Γκουεχί να εκπροσωπεί τους ποδοσφαιριστές των Citizens μετά τις δηλώσεις του Έντσο Μαρέσκα.

Ο 26χρονος στόπερ απάντησε σε ερωτήσεις που αφορούσαν το ιδιαίτερα βαρύ πρόγραμμα της ομάδας, αλλά και τη δική του προσωπική προσαρμογή τη φετινή σεζόν. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο ερχόμενο παιχνίδι απέναντι στην Ένωση για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και μίλησε για τα σημεία στα οποία εστιάζουν ως ομάδα για να πάρουν το τρίποντο κόντρα στο σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς.

Αναλυτικά όσα είπε για το ερχόμενο ματς με την ΑΕΚ

«Ξέρουμε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, έχουν επενδύσει στην επίθεση με παίκτες όπως ο Λούκα Γιόβιτς και ο Ζοάο Μάριο. Παίκτες οι οποίοι έχουν μεγάλη εμπειρία σε αυτό το κομμάτι και μπορούν να μας δημιουργήσουν προβλήματα. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να το έχουμε συνέχεια στο μυαλό μας.

Θα προσπαθήσουν σίγουρα να κάνουν το παιχνίδι δύσκολο και θα επιχειρήσουν να σκοράρουν με αντεπιθέσεις. Είναι ακόμα κάτι που θα πρέπει να σκεφτόμαστε. Μπορούμε να τα πάμε καλά και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς στο παιχνίδι αυτό».