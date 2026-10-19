Δημοσίευμα - βόμβα από τη «Daily Mail», η οποία υποστηρίζει πως η Μάντσεστερ Σίτι θα τιμωρηθεί ουσιαστικά με υποβιβασμό στην Championship!

Σε ρυθμούς Champions League κινείται η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία προετοιμάζεται για τον αγώνα της Τρίτης (20/10) απέναντι στην ΑΕΚ με στόχο να επιστρέψει στις νίκες μετά τη βαριά τεσσάρα που δέχθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Την ίδια ώρα ωστόσο, το θέμα των οικονομικών παραβιάσεων βρίσκεται στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Μετά το πόρισμα της αρμόδιας επιτροπής, που την έκρινε ένοχη για 114 αντίστοιχες περιπτώσεις, αναμένονται εξελίξεις γύρω από την υπόθεση, η οποία θα μπορούσε να αποβεί μοιραία για το κλαμπ.

Και νέο δημοσίευμα της «Daily Mail» ήρθε να ρίξει λάδι στη φωτιά. Σύμφωνα, άλλωστε, με όσα αναφέρονται, το αγγλικό Μέσο επικοινώνησε με insiders που έχουν γνώση επί του θέματος και τα όσα είχαν να αποκαλύψουν, σίγουρα δεν θα αρέσουν στους ανθρώπους της Μάντσεστερ Σίτι...

Συγκεκριμένα, οι εν λόγω πηγές τόνισαν πως η επικείμενη αντίπαλος της ΑΕΚ θα τιμωρηθεί με αφαίρεση βαθμών τόσο σφοδρή, η οποία ουσιαστικά θα εξασφαλίσει και μαθηματικά τον υποβιβασμό της στη δεύτερη κατηγορία.

Είναι πολύ πιθανό μάλιστα να ξεκινήσει την πορεία της στην Championship με μειωμένους βαθμούς, αν και η διοργανώτρια αρχή της λίγκας (EFL) δεν είναι είναι υποχρεωμένη να τηρήσει την ποινή.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η Premier League πιέζει ώστε η ανακοίνωση της απόφασης να δημοσιευθεί πριν από την έφεση, η οποία με τη σειρά της αναμένεται να εκδοθεί τον Ιανουάριο του 2028.