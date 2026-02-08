Με τεράστια ανατροπή στο τέλος, η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε 2-1 της Λίβερπουλ στο Άνφιλντ και παρέμεινε στο -6 από την Άρσεναλ.

Σε ένα απίθανο ντέρμπι που κρίθηκε από το 70' και μετά, η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε 2-1 της Λίβερπουλ με σπουδαία ανατροπή μέσα στο Άνφιλντ, αφήνοντας τους ηττημένους έκτους και παραμένοντας στο -6 από την πρωτοπόρο της βαθμολογίας της Premier League, Άρσεναλ!

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στο ματς και είδαν τον Χάαλαντ να μην κάνει καλή επαφή σε τετ α τετ στο δεύτερο μόλις λεπτό, ενώ η κεφαλιά του Κουσάνοφ στο 10' ήταν άστοχη. Στα μισά του πρώτου μέρους οι Reds εξισορρόπησαν την κατάσταση και είχαν δύο αξιόλογες στιγμές με τον Σαλάχ (26', 28'), με τον Άλισον να λέει «όχι» στον Χάαλαντ στο 34'. Η μακρινή προσπάθεια του Μαρμούς στο 41' δεν βρήκε στόχο, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται χωρίς σκορ.

Μετά την ανάπαυλα, η Λίβερπουλ απείλησε πρώτη, με τον Ντοναρούμα να μπλοκάρει το μακρινό σουτ του Σόμποσλαϊ (52') και τον Εκιτικέ να στέλνει την μπάλα άουτ μέσα από την περιοχή δευτερόλεπτα αργότερα. Ο Γάλλος αστόχησε με κεφαλιά από πλεονεκτική θέση στο 56', ενώ στην αμέσως προηγούμενη φάση, ο Άλισον είχε σταματήσει τον Σεμένιο.

Λίγο αφότου μπήκε στο ματς, ο Ντίας είχε μακρινό σουτ άουτ στο 64', ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Γκουέχι σταμάτησε με σωτήριο τάκλιν τον Βιρτς, που πλάσαρε μέσα από την περιοχή. Εντέλει, στο 74', ήρθε το 1-0 για τους Reds, με τον Σόμποσλαϊ να καρφώνει την μπάλα στα δίχτυα με καταπληκτική εκτέλεση φάουλ που άφησε άγαλμα τον Ντοναρούμα!

Εντούτοις, δέκα λεπτά αργότερα ήρθε η ισοφάριση, με τον Χάαλαντ να πιάνει την κεφαλιά και να βρίσκει τον Σίλβα, που σκόραρε μέσα από την περιοχή. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα όμως δεν έμεινε εκεί, καθώς στις καθυστερήσεις κέρδισε πέναλτι για ανατροπή σε έξοδο του Άλισον προς τον Νούνιες, με τον Χάαλαντ να ευστοχεί για το τελικό 2-1! Ακολούθησε μεγάλη χαμένη ευκαιρία με τον Αΐτ Νουρί για τη Σίτι, με τον Ντοναρούμα στη συνέχεια να κάνει τεράστια επέμβαση σε σουτ του ΜακΆλιστερ που κόντραρε.

Με τον Άλισον να έχει ανέβει στην αντίπαλη εστία στο τέλος του αγώνα, ο Σερκί κατάφερε να κάνει το 3-1 σε κενή εστία, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ του Σόμποσλαϊ στην προσπάθεια να σταματήσει τον Χάαλαντ όσο η μπάλα κατέληγε στα δίχτυα, με το γκολ να ακυρώνεται και τον Ούγγρο να αποβάλλεται...

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Λίβερπουλ: Άλισον - Σόμποσλαϊ, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Κέρκεζ (90+5' Κιέζα) - Χράφενμπερχ, Μακ Άλιστερ - Σαλάχ, Βιρτς, Χάκπο (85' Τζόουνς) - Εκιτικέ

Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα - Νούνες, Κουσάνοφ (61' Ντίας), Γκουέχι, Αΐτ Νουρί - Σίλβα, Ρόδρι, Ο'Ράιλι – Σεμένιο (90+6' Ακέ), Χάαλαντ, Μαρμούς (61' Σερκί)