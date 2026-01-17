Η «Sun» ανέλυσε γιατί οι ομάδες της Premier League πρέπει να πάρουν τον Καρέτσα: Σε αυτές «κουμπώνει» περισσότερο

Από ακτίνες... Χ πέρασε τον Κωνσταντίνο Καρέτσα η «Sun» και εξήγησε τους λόγους που ο 18χρονος εξτρέμ ταιριάζει στο πλάνο της Μάντσεστερ Σίτι και της Τσέλσι.

Το όνομα του Κωνσταντίνου Καρέτσα συνεχίζει να μονοπωλεί τα ευρωπαϊκά δεδομένα καθώς βρίσκεται στο στόχαστρο αρκετών ομάδων της Ευρώπης και συγκεκριμένα της Premier League με την Άρσεναλ, την Τσέλσι, τη Μάντσεστερ Σίτι και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να είναι στην pole position.

Μάλιστα υπήρχαν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο ότι ο Έλληνας εξτρέμ είναι ένα από τα ονόματα που έχει ζητήσει ο Ροσενιόρ στην Τσέλσι από τη στιγμή που ανέλαβε τις τύχες της ομάδας. Για αυτό, η «Sun» αποφάσισε να κάνει ένα 20λεπτο βίντεο με πλήρη ανάλυση του διεθνή μεσοεπιθετικού.

Συγκεκριμένα, μέσα από τους αριθμούς και τα στατιστικά, οι δημοσιογράφοι του αγγλικού ΜΜΕ ανέλυσαν τον 18χρονο ποδοσφαιριστή, τόνισαν τα δυνατά του σημεία και τον συνέκριναν αρχικά με τα όσα είχαν πετύχει ο Έντεν Αζάρ και ο Κέβιν Ντε Μπρόινεν και μετά αναφέρθηκαν στα τωρινά πουλέν της Μάντσεστερ Σίτι και της Τσέλσι, Τσέρκι και Εστεβάο αντίστοιχα.

Ο λόγος που στάθηκαν σε αυτές τις δύο ομάδες, ήταν επειδή βάση της ανάλυσης, θεωρούν ότι το στυλ παιχνιδιού του Καρέτσα ταιριάζει περισσότερο στον τρόπο που παίζουν αυτά τα κλαμπ, κάτι που αποτύπωσαν και στο πίνακα.

Τέλος αποκάλυψαν το συμβόλαιο που έχει αυτή τη στιγμή ο 18χρονος εξτρέμ, το οποίο έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2029 και λαμβάνει 11 χιλιάδες λίρες την εβδομάδα, δηλαδή 12.600 ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί σε 50.400 ευρώ το μήνα και 600 χιλιάδες ευρώ τον χρόνο ενώ η ρήτρα αποδέσμευσης αγγίζει τις 35 εκατ. λίρες, ποσό που ζητά η Γκενκ για να τον αφήσει να φύγει.

Δείτε το σχετικό βίντεο με την ανάλυση: