Ο Έλληνας άσος βρίσκεται μεταξύ των ονομάτων που έχει ξεχωρίσει το ισπανικό μέσο, αναφορικά με τη μεταγραφική περίοδο του Γενάρη.

Το 2026 μετράει λίγες ώρες και ήδη το όνομα του Κωνσταντίνου Καρέτσα βρίσκεται μεταξύ των κορυφαίων που πρόκειται να συζητηθούν.

Όχι μόνο μέσα σε όλη τη χρονιά, αλλά σύντομα, καθώς η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου μόλις «άνοιξε», και ο Έλληνας άσος είναι ένα από τα ''hot'' ονόματα στην Γηραιά Ήπειρο.

Η Diario As δημοσίευσε άρθρο αναφορικά με το τι πρόκειται να γίνει στα φετινά μεταγραφικά παζάρια, που όπως αναφέρει πρόκειται να «εκραγούν», τοποθετώντας τον ποδοσφαιριστή της Γκενκ μεταξύ αυτών που θα αποτελέσουν «μήλον της έριδος» για τους κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης.

Το όνομα του Καρέτσα βρίσκεται μεταξύ των κορυφαίων ταλέντων που είναι υπό «στενή» παρακολούθηση και η As αναρωτιέται τι ποσό θα φέρει πιθανή πώλησή του στη Γκενκ.

«Μένει να δούμε τι ρεκόρ θα φέρει ο Έλληνας παίκτης Καρέτσας στην ομάδα του, Γκενκ», γράφεται χαρακτηριστικά από το διεθνούς φήμης ΜΜΕ.