Καρέτσας: «Η Άρσεναλ ήταν κοντά στη μεταγραφή του για 45 εκατ. ευρώ», σύμφωνα με τη Mirror
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει «πέραση» στην Premier League. Ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός βγάζει... μάτια με τη φανέλα της Γκενκ και την περίπτωση του έχουν ξεχωρίσει δύο μεγάλες ομάδες του Λονδίνου.
Σύμφωνα με τη «Mirror» το καλοκαίρι ο 18χρονος ποδοσφαιριστής έφτασε μια «ανάσα» από τη μεταγραφή του στην Άρσεναλ, η οποία όμως τελικά δεν ολοκληρώθηκε. Οι Άγγλοι υποστηρίζουν πως η ομάδα που είναι... ενεργή για την περίπτωση του είναι η Τσέλσι.
🚨 Chelsea are interested in 18-year-old Greece and Genk midfielder Konstantinos Karetsas.January 2, 2026
He has been linked with Arsenal too but it's Chelsea who have the strongest, most concrete interest.
(Source: @MirrorFootball) pic.twitter.com/kOxnR2HZxd
Οι Μπλε συνηθίζουν τα τελευταία χρόνια να κινούνται για νεαρούς ποδοσφαιριστές, με μεγάλη προοπτική, επενδύοντας σημαντικά ποσά και ο «μάγος» της Γκενκ δεδομένα κάνει... τικ στα κουτάκια. Αξιοσημείωτο πως οι Βρετανοί παραλληλίζουν τον 18χρονο μεσοεπιθετικό με τον... Λιονέλ Μέσι.
Ο Καρέτσας διανύει σεζόν με 28 εμφανίσεις, 2 γκολ και 10 ασίστ με τη φανέλα της Γκενκ, ενώ με το εθνόσημο έχει 3 γκολ και 1 ασίστ σε 9 συμμετοχές.
