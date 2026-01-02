Η Mirror υποστηρίζει πως η Άρσεναλ έφτασε κοντά στη μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα, αντί 45 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ κάνει λόγο για ενδιαφέρον της Τσέλσι.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει «πέραση» στην Premier League. Ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός βγάζει... μάτια με τη φανέλα της Γκενκ και την περίπτωση του έχουν ξεχωρίσει δύο μεγάλες ομάδες του Λονδίνου.

Σύμφωνα με τη «Mirror» το καλοκαίρι ο 18χρονος ποδοσφαιριστής έφτασε μια «ανάσα» από τη μεταγραφή του στην Άρσεναλ, η οποία όμως τελικά δεν ολοκληρώθηκε. Οι Άγγλοι υποστηρίζουν πως η ομάδα που είναι... ενεργή για την περίπτωση του είναι η Τσέλσι.

Οι Μπλε συνηθίζουν τα τελευταία χρόνια να κινούνται για νεαρούς ποδοσφαιριστές, με μεγάλη προοπτική, επενδύοντας σημαντικά ποσά και ο «μάγος» της Γκενκ δεδομένα κάνει... τικ στα κουτάκια. Αξιοσημείωτο πως οι Βρετανοί παραλληλίζουν τον 18χρονο μεσοεπιθετικό με τον... Λιονέλ Μέσι.

Ο Καρέτσας διανύει σεζόν με 28 εμφανίσεις, 2 γκολ και 10 ασίστ με τη φανέλα της Γκενκ, ενώ με το εθνόσημο έχει 3 γκολ και 1 ασίστ σε 9 συμμετοχές.