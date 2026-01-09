Ο Λιάμ Ροσένιορ είναι προ των πυλών στην Τσέλσι και στην Αγγλία αναφέρουν ότι ζήτησε από τη διοίκηση της Τσέλσι την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποτελεί ένα παιδί-θαύμα για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και σχεδόν όλη η Ευρώπη έχει στρωθεί στα πόδια του προκειμένου να τον κάνει δικό της, με τις προτάσεις να ξεπερνούν τα 40 εκατ. ευρώ.

Ήδη στην Αγγλία αναφέρουν ότι έχει στηθεί λονδρέζικος εμφύλιος για την περίπτωση του ανάμεσα σε Τσέλσι και Άρσεναλ και σύμφωνα με το « talkSport », οι «μπλε» φουλάρουν για να κάνουν δικό τους τον 18χρονο μεσοεπιθετικό.

Ο λόγος είναι ο νέος προπονητής της ομάδας, Λίαμ Ροσένιορ, ο οποίος έχει ιδιαίτερη εκτίμηση στον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή και έχει ζητήσει την απόκτησή του από την διοίκηση της Τσέλσι, η οποία φουλάρει για να τον αποκτήσει.

Το ίδιο δημοσίευμα, το οποίο αναφέρει τον Καρέτσα ως τον «νέο Μέσι», τονίζει ότι το ποσό αναμένεται να φτάσει τις 38 εκατ. λίρες αλλά και να τις ξεπεράσει.