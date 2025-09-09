Οι λόγοι που οδήγησαν τον Μαρινάκη στην απόλυση του Νούνο Εσπίριτο Σάντο

Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να έχει μια σειρά από λόγους που τον οδήγησαν στο να απολύσει τον Πορτογάλο.

Ο κύβος ερρίφθη από τον Βαγγέλη Μαρινάκη και η Νότιγχαμ Φόρεστ βγαίνει στην αγορά για αναζήτηση προπονητή, αφού ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο αποτελεί παρελθόν από τον σύλλογο, όπως γνωστοποιήθηκε με επίσημη ανακοίνωση αργά το βράδυ της Δευτέρας (8/9).

Ο Πορτογάλος τεχνικός άφησε τον πάγκο της αγγλικής ομάδας ύστερα από 71 επίσημα παιχνίδια και με «παράσημο» την περασμένη σεζόν και την είσοδο στο Europa League. Πλέον, Άγγελος Ποστέκογλου και Ζοσέ Μουρίνιο φιγουράρουν στην κορυφή της λίστας για τον αντικαταστάτη του Νούνο, με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού να έχει μια σειρά από λόγους που τον οδήγησαν στο να απολύσει τον 51χρονο προπονητή.

Η «αποτυχία» της εισόδου στο Champions League

Η αλήθεια είναι πως το επίτευγμα της Φόρεστ να βρίσκεται στο Europa League είναι σπουδαίο, αν αναλογιστεί κανείς το επίπεδο των κλαμπ της Premier League και τον τεράστιο ανταγωνισμό που υπάρχει κάθε σεζόν για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Ωστόσο, η ομάδα του Νούνο βρισκόταν στη «μάχη» για είσοδο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση ακόμη και την τελευταία αγωνιστική του περσινού πρωταθλήματος. Χρειαζόταν νίκη επί της Τσέλσι στο «Σίτι Γκράουντ» και συνδυασμό αποτελεσμάτων για να πάρει αυτή το εισιτήριο.

Όμως το γκολ του Κόλγουιλ (50') έδωσε το διπλό με 0-1 στους «μπλε» και έστειλε τη Νότιγχαμ στο Europa, με τους ποδοσφαιριστές και τον Πορτογάλο τεχνικό να γνωρίζουν πως είχαν μεγάλη ευκαιρία την οποία σπατάλησαν, αφού τις τελευταίες πέντε αγωνιστικές μάζεψε μόλις πέντε πόντους...

Οι δηλώσεις για το ρόστερ και ο Εντού

Λίγες μόλις ημέρες πριν την πρώτη σέντρα στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, ο Σάντο μίλησε στην κάμερα του Sky Sports, σε μια συνέντευξη που -φαίνεται πως- αποτέλεσε την αρχή του... τέλους. Ο Πορτογάλος με πίκρα δήλωνε πως τα σχέδια που υπήρξαν δεν πραγματοποιήθηκαν, η ομάδα ήταν αρκετά μακριά από εκεί που θα έπρεπε, από άποψη προετοιμασίας και σχεδιασμού.

Ουσιαστικά ο Πορτογάλος «φωτογράφιζε» τις διαφωνίες που υπήρξαν στα μεταγραφικά της ομάδας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι στο ρόστερ υπήρχαν ποδοσφαιριστές που ήξεραν ότι θα φύγουν, αλλά παρόλα αυτά συνέχιζαν να προπονούνται με την ομάδα, ενώ παράλληλα δεν υπήρξαν οι επιθυμητές προσθήκες.

Συν τοις άλλοις, η σχέση του Νούνο με τον Εντού, τον άνθρωπο που ο Μαρινάκης προσέλαβε το καλοκαίρι ως επικεφαλής του ποδοσφαιρικού πρότζεκτ της Νότιγχαμ, ήταν κάτι παραπάνω από κακή, με τα ρεπορτάζ να αναφέρουν πως οι δυο άνδρες σχεδόν δεν μιλούσαν! Ο λόγος φέρεται να είναι η άποψη του Νούνο πως δεν χρειαζόταν στο κλαμπ ένας τέτοιος άνθρωπος (σσ Εντού), ενώ και οι μεταγραφές των Χάτσινσον και Ντούγκλας Λουίζ ξεκάθαρα αποτέλεσαν επιλογή του Γκασπάρ και όχι του προπονητή της ομάδας.

«Η σχέση μου με τον Μαρινάκη δεν είναι καλή»

Τάδε έφη περί τα τέλη Αυγούστου ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο, λόγια που φυσικά προκάλεσαν τον εκνευρισμό αλλά και την... ανακατωσούρα στο μυαλό του Μαρινάκη. Ο ισχυρός άνδρας του κλαμπ προσπάθησε μέσω δικών του δηλώσεων να... ρίξει τους τόνους, φαίνεται όμως πως μέσα του δεν πίστευε σε αυτό.

Πράγματι, όπως αποκαλύπτουν τα δημοσιεύματα στο Νησί, η σχέση και οι επαφές των δυο δεν ήταν σε καμία περίπτωση ίδιες συγκριτικά με την περασμένη αγωνιστική περίοδο, λόγω των διαφωνιών και της έντασης μεταξύ Νούνο και Εντού.

Ο πρόεδρος -και- του Ολυμπιακού προσπάθησε να δώσει χρόνο, τόσο στον Νούνο για καλύτερα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα, όσο και στον ίδιο του τον εαυτό για να πάρει την καλύτερη απόφαση. Τα αποτελέσματα δεν ήρθαν, η απόφαση όμως πάρθηκε και η Νότιγχαμ αναζητά νέο προπονητή...