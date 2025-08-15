Νούνο Εσπίριτο Σάντο: «Είμαστε πολύ μακριά από εκεί που θα έπρεπε, αγωνιστικά και από άποψη σχεδιασμού»
Μόνο έτοιμη δε φαίνεται πως είναι η Νότιγχαμ Φόρεστ, για την πρεμιέρα της στη φετινή Premier League, με αντίπαλο την Μπρέντφορντ εντός έδρας, την προσεχή Κυριακή (17/8, 16:00).
Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη που παρατηρείται δραστήρια τις τελευταίες ώρες στο μεταγραφικό παζάρι με τις περιπτώσεις των Χάτσινσον και ΜάΚατι, μάλλον δεν έχει πράξει όλα όσα θα έπρεπε, ώστε να είναι στην ιδανική κατάσταση ενόψει της έναρξης της σεζόν.
Σε δηλώσεις που παραχώρησε στο Sky Sports, ο τεχνικός του συλλόγου, Νούνο Εσπίριτο Σάντο, άφησε υπονοούμενα τόσο αναφορικά με την αγωνιστική προετοιμασία, όσο και με τον σχεδιασμό του κλαμπ (μεταγραφές), λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν υπάρξει «δέσιμο» της ομάδας και αρκετοί παίκτες προπονούνται με το σύνολο αν και ξέρουν ότι θα δοθούν δανεικοί.
«Είμαστε πολύ μακριά - πολύ, πολύ μακριά - από εκεί που θα έπρεπε να είμαστε. Είμαστε πολύ μακριά από άποψη προετοιμασίας, από άποψη σχεδιασμού, από άποψη ομάδας.
Επομένως, όλοι ανησυχούμε πολύ ότι σε δύο - τρεις μέρες παίζουμε για την Premier League, την πιο απαιτητική διοργάνωση στον κόσμο. Και είμαστε πολύ μακριά. Πολύ, πολύ μακριά.
Τα σχέδια που είχαμε δεν υλοποιήθηκαν. Η προετοιμασία από άποψη ομάδας δεν ήταν ιδανική. Δεν είχαμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε τον δεσμό - και αυτό είναι που νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό.
Επειδή δεν ξέρουμε ποια ομάδα έχουμε. Έχουμε παίκτες που προπονούνται εδώ και ξέρουν ότι θα φύγουν δανεικοί. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα», εξήγησε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος κόουτς.
