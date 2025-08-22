Για ρωγμές στη σχέση του με τον ισχυρό άνδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλη Μαρινάκη, έκανε λόγο ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο, ο οποίος παραδέχθηκε εμμέσως πως η θέση του στον πάγκο είναι επισφαλής.

Άνω-κάτω τα πράγματα στη Νότιγχαμ Φόρεστ! Τις τελευταίες ώρες τα σενάρια περί τριγμών ανάμεσα στη διοίκηση του κλαμπ και του Νούνο Εσπίριτο Σάντο είχαν φουντώσει για τα καλά και τελικά μόνο ανεδαφικά δεν αποδείχθηκαν.

Μετά τις φήμες που ξέσπασαν οι οποίες έκαναν λόγο για επικείμενο διαζύγιο μεταξύ των δυο πλευρών, ο Πορτογάλος τεχνικός βρέθηκε ενώπιον των δημοσιογράφων στη συνέντευξη Τύπου και παραδέχθηκε ρωγμές στη σχέση του με τον ισχυρό άνδρα της αγγλικής ομάδας, Βαγγέλη Μαρινάκη.

«Πάντα είχα μια πολύ καλή σχέση με τον ιδιοκτήτη. Πέρσι ήμασταν πολύ κοντά, σχεδόν σε καθημερινή επαφή» παραδέχεται, αρχικά, προτού συνεχίσει: «Φέτος δεν έχουμε τόσο καλή σχέση. Πάντα πιστεύω ότι ο διάλογος ή να λες αυτό που πιστεύεις έχει σημασία. Η δική μου ανησυχία έχει να κάνει με το ρόστερ και τη σεζόν που έπεται». Σε σχετική ερώτηση που ακολούθησε για τις μεταξύ τους σχέσεις, ο Νούνο πρόσθεσε:

«Η σχέση μας έχει αλλάξει, δεν είμαστε τόσο κοντά σε καθημερινή βάση. Δεν είναι καλή, θεωρώ ότι όλοι στο κλαμπ θα πρέπει να είναι ενωμένοι αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα». Όσον αφορά τη φημολογία για το μέλλον του, απάντησε ανοικτά πως όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά...

«Γνωριζόμαστε πολύ καλά μεταξύ μας και όλοι βρισκόμαστε στον χώρο αρκετά χρόνια. Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά, οπότε ξέρω πώς λειτουργούν τα πράγματα.

"Our relationship has changed... it's not good."



Nuno Espirito Santo says the relationship between himself and Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis has changed for the worse. pic.twitter.com/bfcv7f43uf August 22, 2025

Εγώ, όμως, είμαι εδώ για να κάνω τη δουλειά μου. Το κατανοώ, γιατί ανησυχώ. Είμαι ο πρώτος που ανησυχεί, ο πρώτος που προβληματίζεται. Δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά και, άλλωστε, έχω βρεθεί και στην άλλη πλευρά, χωρίς δουλειά, γνωρίζοντας πολύ καλά τι συμβαίνει». Παράλληλα ο Πορτογάλος μίλησε για τη δική του οπτική πάνω στην καθημερινότητα του συλλόγου.

«Η δουλειά μου είναι ξεκάθαρη. Στον σύλλογο, στη Φόρεστ, όλοι γνωρίζουμε ότι ο ρόλος μου είναι να διαχειρίζομαι την ομάδα, να την προετοιμάζω σωστά και πάντα με κύρια μέριμνα τη βελτίωση των παικτών σε ατομικό επίπεδο, ώστε να τους βοηθήσω να φτάσουν στο επόμενο στάδιο και να αποδώσουμε στο μέγιστο. Αυτό κάνω πάντοτε και αυτό αποτελεί τη βασική μου προτεραιότητα.

Ωστόσο, ο σύλλογος έχει διαφορετικές απόψεις. Εγώ είμαι άνθρωπος που εκφράζω τη γνώμη μου και στη συνέχεια κάνω τη δουλειά μου. Και η δουλειά μου, όπως σας είπα, είναι να προετοιμάζω την ομάδα».