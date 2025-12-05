Η Νότιγχαμ Φόρεστ αποκάλυψε τα σχέδια για την επέκταση του σταδίου της!

Η Νότιγχαμ Φόρεστ αποκάλυψε την Πέμπτη σε επίσημη εκδήλωση, τα σχέδια για την επέκταση του γηπέδου της κατά 14.000 περίπου θέσεις.

Εχθές Πέμπτη (04/12) πραγματοποιήθηκε εκδήλωση, στην οποία οι άνθρωποι της Νότιγχαμ Φόρεστ αποκάλυψαν τα σχέδια τους για την επέκταση του σταδίου «City Ground» από τις 31.000 στις 45.000 θέσεις, λίγο πριν από την ανακατασκευή της κερκίδας «Μπράιαν Κλαφ», του εμβληματικού προπονητή της ομάδας με την οποία κατέκτησε 2 Champions League και ένα πρωτάθλημα Αγγλίας, που θα αυξήσει ήδη την χωρητικότητα του γηπέδου κατά 7.000.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και η δήμαρχος των Ανατολικών Μίντλαντς, Κλερ Γουόρντ, η οποία απηύθυνε ομιλία υποστήριξης, όπου δήλωσε μεταξύ άλλων πως: «Βρισκόμαστε σε τακτική επαφή με τον σύλλογο και οι συζητήσεις προχωρούν θετικά».

Τα επίσημα σχέδια πρόκειται να υποβληθούν αργότερα αυτόν τον μήνα, ενώ η Φόρεστ πρόκειται να διοργανώσει δύο ακόμα συναντήσεις με καλεσμένους υποστηρικτές, κατοίκους της περιοχής και διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς την Παρασκευή και το Σάββατο, με σκοπό να δουν και εκείνοι από κοντά τα σχέδια της επέκτασης με περισσότερες λεπτομέρειες.

Μάλιστα όπως αποκάλυψε η εφημερίδα «The Athletic» σε πρόσφατο δημοσίευμα της, οι αρχιτέκτονες που προσέλαβε ο σύλλογος ήταν οι ίδιοι που επέβλεψαν την επέκταση του «Άνφιλντ», ενώ φημολογείται ότι μέρος των σχεδίων περιλαμβάνει και την ανέγερση μιας νέας κερκίδα ύψους 58 μέτρων που θα είναι μόλις τρία μέτρα κοντύτερη από τον θόλο του ψηλότερου κτιρίου της πόλης, που δεν είναι άλλο από το κτήριο του Συμβουλίου του Νότιγχαμ.