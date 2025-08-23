Athletic: «Όλο το παρασκήνιο στη Νότιγχαμ: Σάντο και Εντού έχουν φέρει τον Μαρινάκη σε δύσκολη θέση»

Σύμφωνα με τα αγγλικά ΜΜΕ, ο λόγος της πιθανής απομάκρυνσης του Νούνο Εσπίριτο Σάντο από τον πάγκο της Νότιγχαμ είναι οι προστριβές του με τον Έντου που έχουν προβληματίσει τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Στη Νότιγχαμ Φόρεστ επικρατεί ένα κλίμα αβεβαιότητας, με τις φήμες να θέλουν τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο να είναι με... το ένα πόδι εκτός ομάδας.

Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα, ο Πορτογάλος τεχνικός και η σχέση του με τον Εντού έχει προκαλέσει προβληματισμό στον Βαγγέλη Μαρινάκη, φέρνοντάς τον σε δύσκολη θέση. Ο πρώτος δε, παραδέχτηκε δημόσια πρόσφατα ότι η σχέση του με τον ιδιοκτήτη δεν είναι τόσο καλή όσο στο παρελθόν, κάτι που τάραξε τα νερά στο στρατόπεδο των Reds.

Η ένταση πίσω από τον εκνευρισμό του Βαγγέλη Μαρινάκη

Η ένταση προκλήθηκε εξαιτίας της δύσκολης συνεργασίας του Σάντο με τον Εντού, που ανέλαβε φέτος επικεφαλής του ποδοσφαιρικού project της Φόρεστ. Αντί η άφιξή του ανανεώσει την ομάδα, έφερε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα κατά την άποψη του Πορτογάλου. Οι σχέσεις των δύο ανδρών ήταν κάκιστες την πρώτη στιγμή, με τις κόντρες να είναι πλέον ένα σύνηθες φαινόμενιο και να έχουν φτάσει σε σημείο που δύσκολα θα γεφυρωθεί.

Η κατάσταση φαίνεται ότι βρέθηκε εκτός ελέγχου, με τον 51χρονο κόουτς να μη διστάζει να εκφράζει δημοσίως την ενόχλησή του για τον τρόπο που κινείται η ομάδα στη μεταγραφική αγορά.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης βλέπει δύο από τα πιο σημαντικά πρόσωπα στο κλαμπ να βρίσκονται σε μία ανοιχτή κόντρα και όλο αυτό το παρασκήνιο, όπως μετέδωσε και το Athletic έχει προκαλέσει την αντίδραση του ισχυρού άνδρα της ομάδας, αλλά και την ανησυχία στους φιλάθλους της. Παράλληλα, ήδη γίνεται λόγος για πιθανούς αντικαταστάτες του Πορτογάλου στον πάγκο της Φόρεστ, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και ο Άγγελος Ποστέκογλου.