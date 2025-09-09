Νότιγχαμ Φόρεστ: Ποστέκογλου και Μουρίνιο στην κορυφή της λίστας για τον πάγκο
Δε χρειάστηκε παρά να περάσουν ελάχιστες ώρες από την επισημοποίηση του «διαζυγίου» ανάμεσα σε Νότιγχαμ Φόρεστ και Νούνο Εσπίριτο Σάντο, έτσι ώστε να αρχίσουν τα σενάρια για την διάδοχη κατάσταση.
Ο Πορτογάλος αποτελεί παρελθόν ύστερα από 1,5 χρόνο στον πάγκο της ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία αναζητά τον επόμενο τεχνικό που θα την οδηγήσει σε νέες επιτυχίες. Τα αγγλικά ΜΜΕ έχουν πάρει «φωτιά» από το πρωί της Τρίτης (9/9), ξεχωρίζοντας δυο ονόματα.
Πρώτο, είναι εκείνο του δικού μας, Άγγελου Ποστέκογλου, με τον Ελληνοαυστραλό προπονητή να είναι free agent από το καλοκαίρι, όταν και λύθηκε η συνεργασία του με την Τότεναμ, παρά την κατάκτηση του Europa League. Δεύτερο, είναι αυτό του Ζοσέ Μουρίνιο.
Ο Special One απολύθηκε προ ημέρων από τη Φενέρμπαχτσε, για το «τιμόνι» της οποίας μάλιστα ακούστηκε και το όνομα του Ποστέκογλου. Πάντως, βάσει ρεπορτάζ και δημοσιευμάτων, ο Ελληνοαυστραλός κόουτς μοιάζει τη δεδομένη στιγμή ως ο επικρατέστερος για τη... συνέχεια της Νότιγχαμ.
🌳Ange Postecoglou is favourite to be the next Nottingham Forest manager
🇵🇹 Jose Mourinho is also in the running to replace Nuno Espirito Santo
A look at some of the headlines from this morning's papers🗞️ pic.twitter.com/9SjifI2Olo— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 9, 2025
