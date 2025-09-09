Νότιγχαμ Φόρεστ: Επίσημα «διαζύγιο» με Νούνο Εσπίριτο Σάντο
Επίσημη μορφή πήρε αργά το βράδυ της Δευτέρας (8/9) το «τέλος» του Νούνο Εσπίριτο Σάντο από τον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ.
Ο σύλλογος ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη ανακοίνωσε το πρόωρο «διαζύγιο» μεταξύ των δυο πλευρών, επιβεβαιώνοντας τις φήμες των τελευταίων ωρών που ήθελαν «τελειωμένο» τον Πορτογάλο προπονητή. Ο Νούνο ανέλαβε την ομάδα της Premier League τον Δεκέμβριο του 2023 και έκτοτε μέτρησε 71 παιχνίδια στο τιμόνι με απολογισμό 30 νίκες, 15 ισοπαλίες και 26 ήττες.
Μέσω της ανακοίνωσης η Νότιγχαμ φυσικά τον ευχαρίστησε για την προσφορά του, τονίζοντας την περασμένη σεζόν (2024-2025), στην οποία κατάφερε να «βγάλει» το κλαμπ στο Europa League.
Η ανακοίνωση:
Η ποδοσφαιρική ομάδα της Νότιγχαμ Φόρεστ επιβεβαιώνει ότι, μετά από πρόσφατες περιστάσεις, ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο απαλλάχθηκε σήμερα από τα καθήκοντά του ως προπονητής.
Η ομάδα ευχαριστεί τον Νούνο για τη συμβολή του σε μια πολύ επιτυχημένη εποχή στο The City Ground, και ιδιαίτερα για τον ρόλο του στη σεζόν 2024/25, η οποία θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας στην ιστορία της ομάδας.
Ως κάποιος που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία μας την περασμένη σεζόν, θα κατέχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στο ταξίδι μας.
Nottingham Forest Football Club confirms that, following recent circumstances, Nuno Espírito Santo has today been relieved of his duties as Head Coach.— Nottingham Forest (@NFFC) September 8, 2025
The Club thanks Nuno for his contribution during a very successful era at The City Ground, in particular his role in the… pic.twitter.com/catCyeaeR4
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.