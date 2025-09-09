Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη γνωστοποίησε με κάθε επισημότητα το πρόωρο φινάλε της συνεργασίας της με τον Πορτογάλο τεχνικό.

Επίσημη μορφή πήρε αργά το βράδυ της Δευτέρας (8/9) το «τέλος» του Νούνο Εσπίριτο Σάντο από τον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο σύλλογος ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη ανακοίνωσε το πρόωρο «διαζύγιο» μεταξύ των δυο πλευρών, επιβεβαιώνοντας τις φήμες των τελευταίων ωρών που ήθελαν «τελειωμένο» τον Πορτογάλο προπονητή. Ο Νούνο ανέλαβε την ομάδα της Premier League τον Δεκέμβριο του 2023 και έκτοτε μέτρησε 71 παιχνίδια στο τιμόνι με απολογισμό 30 νίκες, 15 ισοπαλίες και 26 ήττες.

Μέσω της ανακοίνωσης η Νότιγχαμ φυσικά τον ευχαρίστησε για την προσφορά του, τονίζοντας την περασμένη σεζόν (2024-2025), στην οποία κατάφερε να «βγάλει» το κλαμπ στο Europa League.

Η ανακοίνωση:

Η ποδοσφαιρική ομάδα της Νότιγχαμ Φόρεστ επιβεβαιώνει ότι, μετά από πρόσφατες περιστάσεις, ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο απαλλάχθηκε σήμερα από τα καθήκοντά του ως προπονητής.

Η ομάδα ευχαριστεί τον Νούνο για τη συμβολή του σε μια πολύ επιτυχημένη εποχή στο The City Ground, και ιδιαίτερα για τον ρόλο του στη σεζόν 2024/25, η οποία θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας στην ιστορία της ομάδας.

Ως κάποιος που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία μας την περασμένη σεζόν, θα κατέχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στο ταξίδι μας.