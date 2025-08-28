Η Τότεναμ ετοιμάζεται να εκμεταλλευτεί την καθυστέρηση της Τσέλσι και να κάνει δικό της τον Τσάβι Σίμονς, σύμφωνα με τον Φλοριάν Πλέτενμπεργκ.

Ο Τσάβι Σίμονς έχει συμφωνήσει προφορικά εδώ και καιρό με την Τσέλσι και περιμένει να βρεθεί η χρυσή τομή με τη Λειψία, ώστε να μετακομίσει στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Ωστόσο, μέχρι στιγμής οι Λονδρέζοι δεν έχουν καταθέσει επίσημη πρόταση, καθώς εξετάζουν αποχωρήσεις από το ρόστερ τους, με τον Νίκολας Τζάκσον να βρίσκεται με το ένα πόδι στην Μπάγερν και τον Κρίστοφερ Ενκουκού να έχει έρθει σε συμφωνία με τη Μίλαν, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την απόκτηση του Ολλανδού μεσοεπιθετικού.

Σύμφωνα με τον έγκριτο Γερμανό δημοσιογράφο Φλοριάν Πλέτενμπεργκ, η Τότεναμ μπαίνει σφήνα στη συγκεκριμένη υπόθεση και επιχειρεί το «κόλπο γκρόσο» με τον Σίμονς.

Ο 22χρονος δεν θεωρείται πλέον παίκτης των Ταύρων, καθώς έχει απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις της ομάδας λόγω των διαπραγματεύσεων για το μέλλον του. Έτσι, η Τσέλσι παραμένει δυνατά στη διεκδίκηση, αλλά πλέον έχει ισχυρό ανταγωνισμό από τους «Σπερς», με τη Λειψία και τον Σίμονς να αναμένουν τις επίσημες προτάσεις.