Μπάγερν Μονάχου, μεταγραφές: Συνεχείς συζητήσεις με Τσέλσι για δανεισμό του Νίκολας Τζάκσον
Η Μπάγερν Μονάχου αναζητά επιθετικό για να πλαισιώσει τον Χάρι Κέιν ενόψει της ολοκλήρωσης του μεταγραφικού «παζαριού» και έχει στραφεί στη λύση του Νίκολας Τζάκσον.
Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, βρίσκονται σε εξέλιξη συνεχείς συζητήσεις ανάμεσα στους Βαυαρούς και την Τσέλσι, με στόχο να βρεθεί η λύση που θα επιτρέψει τη μετακόμιση του Σενεγαλέζου επιθετικού στη Γερμανία.
Οι «μπλε» διαθέτουν μόνο μία θέση για διεθνή δανεισμό, στην οποία πρέπει να συμπεριληφθεί η υποχρέωση αγοράς, όπως αναφέρει ο Ιταλός ρεπόρτερ, κατάσταση που ίσως να περιπλέκει λίγο την υπόθεση.
Αν και συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί ακόμη, οι πρωταθλητές Γερμανίας συνεχίζουν να «πιέζουν» έτσι ώστε να κλείσει η μεταγραφή το συντομότερο δυνατόν.
🚨 FC Bayern are again today in direct club to club talks with Chelsea for Nico Jackson.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2025
Discussions about formula of the deal as #CFC has one international loan spot left and it has to include obligation to buy.
Nothing done so far player/club side; but Bayern keep insisting. pic.twitter.com/4qFORPEqlX
