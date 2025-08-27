Η Μπάγερν Μονάχου βρίσκεται σε συνεχείς επαφές με τους Λονδρέζους, όσον αφορά την ενδεχόμενη απόκτηση του Σενεγαλέζου στράικερ, με τη μορφή δανεισμού.

Η Μπάγερν Μονάχου αναζητά επιθετικό για να πλαισιώσει τον Χάρι Κέιν ενόψει της ολοκλήρωσης του μεταγραφικού «παζαριού» και έχει στραφεί στη λύση του Νίκολας Τζάκσον.

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, βρίσκονται σε εξέλιξη συνεχείς συζητήσεις ανάμεσα στους Βαυαρούς και την Τσέλσι, με στόχο να βρεθεί η λύση που θα επιτρέψει τη μετακόμιση του Σενεγαλέζου επιθετικού στη Γερμανία.

Οι «μπλε» διαθέτουν μόνο μία θέση για διεθνή δανεισμό, στην οποία πρέπει να συμπεριληφθεί η υποχρέωση αγοράς, όπως αναφέρει ο Ιταλός ρεπόρτερ, κατάσταση που ίσως να περιπλέκει λίγο την υπόθεση.

Αν και συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί ακόμη, οι πρωταθλητές Γερμανίας συνεχίζουν να «πιέζουν» έτσι ώστε να κλείσει η μεταγραφή το συντομότερο δυνατόν.