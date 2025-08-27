Μπάγερν Μονάχου, μεταγραφές: Συνεχείς συζητήσεις με Τσέλσι για δανεισμό του Νίκολας Τζάκσον

Newsroom
ΤΖΑΚΣΟΝ
Η Μπάγερν Μονάχου βρίσκεται σε συνεχείς επαφές με τους Λονδρέζους, όσον αφορά την ενδεχόμενη απόκτηση του Σενεγαλέζου στράικερ, με τη μορφή δανεισμού.

Η Μπάγερν Μονάχου αναζητά επιθετικό για να πλαισιώσει τον Χάρι Κέιν ενόψει της ολοκλήρωσης του μεταγραφικού «παζαριού» και έχει στραφεί στη λύση του Νίκολας Τζάκσον.

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, βρίσκονται σε εξέλιξη συνεχείς συζητήσεις ανάμεσα στους Βαυαρούς και την Τσέλσι, με στόχο να βρεθεί η λύση που θα επιτρέψει τη μετακόμιση του Σενεγαλέζου επιθετικού στη Γερμανία.

Οι «μπλε» διαθέτουν μόνο μία θέση για διεθνή δανεισμό, στην οποία πρέπει να συμπεριληφθεί η υποχρέωση αγοράς, όπως αναφέρει ο Ιταλός ρεπόρτερ, κατάσταση που ίσως να περιπλέκει λίγο την υπόθεση.

Δείτε Επίσης

Μπάγερν Μονάχου, μεταγραφές: «Ψάχνεται» για τον Τζάκσον, το ποσό που ζητά η Τσέλσι
ΤΖΑΚΣΟΝ

Αν και συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί ακόμη, οι πρωταθλητές Γερμανίας συνεχίζουν να «πιέζουν» έτσι ώστε να κλείσει η μεταγραφή το συντομότερο δυνατόν.

 
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     