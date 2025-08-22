Ο Κρίστοφερ Ενκουκού είναι κοντά στην επιστροφή του στην Λειψία αφού το τέλος του από την Τσέλσι είναι κοντά.

Η Λειψία θέλει να κάνει ξανά δικό της τον Κρίστοφερ Ενκουκού μετά την αποτυχημένη χρονιά για τον ποδοσφαιριστή, με τη φανέλα της Τσέλσι. Οι δυο ομάδες βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για μόνιμη παραχώρηση στην ομάδα της Λειψίας, αφού τόσο ο ποδοσφαιριστής όσο και η πρώην ομάδα του δεν βρίσκουν δελεαστικό το σενάριο του δανεισμού.

Οι δυο ομάδες έχουν έρθει σε συζητήσεις και για την ενδεχόμενη μεταγραφή του Τσάβι Σίμονς στην ομάδα της Premier League. Ενώ την απόκτηση του Ενκουκού είχε στο πλάνο της και η Μπάγερν Μονάχου, με τους Βαυαρούς να θέλουν να κλείσουν το deal με μορφή δανεισμού, κάτι που αποτελούσε εμπόδιο για τον Γάλλο αλλά και για την Τσέλσι.

Ωστόσο, η μεταγραφή δεν είναι κλεισμένη με τον Ενκουκού και την Τσέλσι να έχουν στο τραπέζι κι άλλες προτάσεις απο Ιταλία, Αγγλία καθώς και Γερμανία. Οι «μπλε» εκτιμούν την αξία του Γάλλου στα 50 εκατ. ευρώ. με τον παίκτη να έχει ενταχθεί στην ομάδα το 2023 και το συμβόλαιο του να ισχύει έως το 2029. Το σίγουρο φαίνεται να είναι πως η αποχώρηση του Γάλλου από τους «μπλε» είναι κοντά. Ο διεθνής με την ομάδα της Γαλλίας είχε επισημάνει πως δεν είναι ικανοποιημένος στην ομάδα του Λονδίνου.

Ο 27χρονος επιθετικός πέρασε στην προηγούμενη θητεία του στη Λειψία τέσσερα χρόνια. Είχε πάει στη Γερμανία από την Παρί Σεν Ζερμέν το 2019 και σκόραρε 70 γκολ σε 172 αγώνες.Ανακηρύχθηκε παίκτης της χρονιάς της Bundesliga για τη σεζόν 2021-22 ενώ ήταν και ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος την επόμενη σεζόν με 16 γκολ σε 25 συμμετοχές.