Ο Ολλανδός μεσοεπιθετικός έχει συμφωνήσει εδώ και καιρό με τους Λονδρέζους και περιμένει να έρθουν σε συμφωνία με τη Λειψία.

Στο... περίμενε βρίσκεται ο Τσάβι Σίμονς, αναφορικά με τη διαφαινόμενη μετακίνησή του στο Λονδίνο, για λογαριασμό της Τσέλσι.

Ο Ολλανδός μεσοεπιθετικός έχει δώσει τα χέρια με τους «μπλε» εδώ και μέρες, καθώς ο Έντσο Μαρέσκα και οι συνεργάτες του τον έπεισαν με το πλάνο που του παρουσίασαν και μάλιστα τον έκαναν να... απέχει από τις προπονήσεις της Λειψίας, πιέζοντας έτσι τον σύλλογο να τον παραχωρήσει.

Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες η υπόθεση βρίσκεται στον «πάγο». Ο λόγος είναι κυρίως η μεταγραφική πολιτική του αγγλικού συλλόγου, καθώς θέλει να παραχωρήσει παίκτες, προτού αποκτήσει τον Σίμονς, με τους Κρίστοφερ Ενκουνκού και Νίκολας Τζάκσον να αποτελούν αυτούς που βρίσκονται στην πόρτα της εξόδου.

Πιθανότατα μόλις προχωρήσει η μεταγραφή ενός εκ των δυο, θα επέλθει και συμφωνία της Τσέλσι με τους «Ταύρους», με το ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Σίτι για τον Σίμονς να μην αποτελεί «πρόβλημα» για τους Λονδρέζους.