Η Τσέλσι πίκαρε την Άρσεναλ για τον χαμένο τελικό, με ανάρτηση που καλεί τον κόσμο να επισκεφθεί το «Στάμφορντ Μπριτζ» για να δει από κοντά το τρόπαιο του Champions League.

Η Άρσεναλ δεν κατάφερε ούτε τώρα να φτάσει στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και η Τσέλσι δεν έχασε την ευκαιρία να ρίξει... αλάτι στην πληγή. Είκοσι χρόνια μετά τον χαμένο τελικό του Champions League από τη Μπαρτσελόνα, οι Gunners έχασαν ξανά την κούπα στις λεπτομέρειες, αυτή τη φορά από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Μετά από 120 αγωνιστικά λεπτά ισορροπίας, ο αγώνας οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι και τα πράγματα κύλησαν υπέρ της Παρί. Έζε και Γκάμπριελ δεν βρήκαν ποτέ δίχτυα, με τους Γάλλους να παίρνουν το δεύτερο Champions League της ιστορίας τους και να ρίχνουν την Άρσεναλ στα τάρταρα.

Και σαν μην έφτανε αυτό, η Τσέλσι βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία να τρολάρει τη μεγάλη της αντίπαλο στο Λονδίνο. Αναρτώντας μια φωτογραφία με τη δική τους κούπα του Champions League, οι Μπλε ώθησαν τον κόσμο να περάσει μια βόλτα από το «Στάμφορντ Μπριζ» για να απολαύσει την τροπαιοθήκη τους.

«Ελάτε να επισκεφθείτε την αίθουσα των τροπαίων μας στο Λονδίνο. Κλείστε την ξενάγησή σας στο Στάμφορντ Μπριτζ» τόνισαν χαρακτηριστικά, παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων το τρόπαιο του Champions League και του Μουντιάλ Συλλόγων.

Come and visit London’s Home of Trophies. 🏆



Book your Stadium Tour at Stamford Bridge now. ⭐️⭐️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 30, 2026

