Τελικός Champions League 2026: Η Τσέλσι δεν έχασε ευκαιρία να... πικάρει την Άρσεναλ
Η Άρσεναλ δεν κατάφερε ούτε τώρα να φτάσει στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και η Τσέλσι δεν έχασε την ευκαιρία να ρίξει... αλάτι στην πληγή. Είκοσι χρόνια μετά τον χαμένο τελικό του Champions League από τη Μπαρτσελόνα, οι Gunners έχασαν ξανά την κούπα στις λεπτομέρειες, αυτή τη φορά από την Παρί Σεν Ζερμέν.
Μετά από 120 αγωνιστικά λεπτά ισορροπίας, ο αγώνας οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι και τα πράγματα κύλησαν υπέρ της Παρί. Έζε και Γκάμπριελ δεν βρήκαν ποτέ δίχτυα, με τους Γάλλους να παίρνουν το δεύτερο Champions League της ιστορίας τους και να ρίχνουν την Άρσεναλ στα τάρταρα.
Και σαν μην έφτανε αυτό, η Τσέλσι βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία να τρολάρει τη μεγάλη της αντίπαλο στο Λονδίνο. Αναρτώντας μια φωτογραφία με τη δική τους κούπα του Champions League, οι Μπλε ώθησαν τον κόσμο να περάσει μια βόλτα από το «Στάμφορντ Μπριζ» για να απολαύσει την τροπαιοθήκη τους.
«Ελάτε να επισκεφθείτε την αίθουσα των τροπαίων μας στο Λονδίνο. Κλείστε την ξενάγησή σας στο Στάμφορντ Μπριτζ» τόνισαν χαρακτηριστικά, παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων το τρόπαιο του Champions League και του Μουντιάλ Συλλόγων.
Come and visit London’s Home of Trophies. 🏆— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 30, 2026
Book your Stadium Tour at Stamford Bridge now. ⭐️⭐️
,
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.