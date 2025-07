Άκρως φορτισμένη ήταν η φιλική αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Πρέστον, πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα, με συμπαίκτες και οπαδούς να αποτίουν φόρο τιμής στον Ντιόγκο Ζότα.

Δέκα ημέρες έχουν περάσει από τον τραγικό θάνατο του Ντιόγκο Ζότα σε αυτοκινητόδρομο της Ισπανίας, με τις μνήμες για τον άδικο χαμό του 28χρονου Πορτογάλου και του αδερφού του, Αντρέ Σίλβα, να είναι ακόμη πολύ νωπές.

Ο Ζότα δεν θα ξεχαστεί ποτέ από την οικογένεια της Λίβερπουλ η οποία πρόσφατα απέσυρε και επίσημα από όλα τα ποδοσφαιρικά της τμήματα το νούμερο «20» που φορούσε στην φανέλα του ο Πορτογάλος, ενέργεια στην οποία ο σύλλογος προέβη για πρώτη φορά.

Το απόγευμα της Κυριακής (13/7), μία εβδομάδα μετά την κηδεία των δύο αδερφών στην Πορτογαλία, η Λίβερπουλ έδωσε το πρώτο της παιχνίδι χωρίς τον Ζότα. Στο γήπεδο της Πρέστον, οι Reds επικράτησαν 3-1, σε μία αναμέτρηση αφιερωμένη αποκλειστικά στον ποδοσφαιριστή της. Πριν από τη σέντρα, κατά την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, οι οπαδοί της Λίβερπουλ τραγούδησαν δυνατά το «His Name is Diogo», το σύνθημα του Ντιόγκο Ζότα.

#LFC supporters unite in song, passionately honouring Diogo Jota: “He will lead us to victory, his name is Diogo.” 🇵🇹❤️ pic.twitter.com/Bk2XOYuhaJ July 13, 2025

Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνου από τον αρχηγό της Πρέστον μπροστά από την εξέδρα των φιλοξενούμενων, με το «You'll Never Walk Alone» να ακούγεται σε όλο το γήπεδο. Με σκυμμένα κεφάλια, τηρήθηκε το ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των δύο αδερφών, προτού ξεκινήσει το ματς.

Ahead of Liverpool's first preseason friendly, Diogo Jota and Andre Silva were commemorated by Championship side Preston North End with a rendition of 'You'll Never Walk Alone.'



The club also laid a wreath in front of the away supporters. ❤️ pic.twitter.com/ejq2BugHm1 July 13, 2025

Fans and players pay tribute to Diogo Jota and Andre Silva during Liverpool’s preseason game at Preston ❤️ pic.twitter.com/5Hw2ihb4FZ — B/R Football (@brfootball) July 13, 2025

Στο 20ό λεπτό, για ευνόητους λόγους, ο Πορτογάλος τιμήθηκε ξανά από τους φιλάθλους στο γήπεδο, προτού πάρουν σειρά οι συμπαίκτες του. Ο Κόνορ Μπράντλεϊ έδειξε τον ουρανό, αφιερώνοντάς του πρώτο γκολ της Λίβερπουλ. Στο β' μέρος, οι Ντάργουιν Νούνιες και Κόντι Χάκπο σκόραραν επίσης και πανηγύρισαν με τον τρόπο που συνήθιζε να το κάνει ο Ζότα.

Darwin Núñez hit two of Diogo Jota’s celebrations after scoring against Preston North End in Liverpool’s pre-season friendly ❤️ pic.twitter.com/m5xGzWPLsH July 13, 2025

Cody Gakpo did the number 20 with his fingers after celebrating with one of Diogo Jota’s signature moves in Liverpool’s pre-season friendly 🥹 pic.twitter.com/YV9ZyJY9cF — ESPN UK (@ESPNUK) July 13, 2025

Να θυμίσουμε ότι η Λίβερπουλ ξεκινάει τις υποχρεώσεις της στην Premier League στις 15 Αυγούστου μέσα στο «Άνφιλντ» φιλοξενώντας την Μπόρνμουθ.