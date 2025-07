Συγκινησιακά φορτισμένη στιγμή έξω από το «Άνφιλντ», με την οικογένεια του αδικοχαμένου Πορτογάλου να στέκεται μπροστά από την τοιχογραφία του.

Ο ξαφνικός και αδόκητος χαμός του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του, Αντρέ Σίλβα στις 3 Ιουλίου σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα παραμένει «ανοιχτή πληγή».

Η Λίβερπουλ πενθεί, και μαζί με την Πρέστον ετοιμάζουν φόρους τιμής στα δυο αδικοχαμένα αδέρφια, στο φιλικό που θα δώσουν το απόγευμα της Κυριακής (13/7). Ωστόσο, μια εικόνα έξω από το «Άνφιλντ» ήρθε για να δώσει ακόμη περισσότερη στεναχώρια...

Αυτή της οικογένειας του Ζότα, που στάθηκε μπροστά από την τοιχογραφία με το χαρακτηριστικό «Forever 20» προς τιμήν του, διαβάζοντας μηνύματα του κόσμου και υπογράφοντας πάνω στον τοίχο.

Diogo Jota’s family signed the ‘FOREVER 20’ mural outside Anfield.



They were able to see the heartfelt messages and just how much he meant to everyone ❤️ pic.twitter.com/8I0OqDcf4W