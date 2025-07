Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε κι επίσημα πως θα αποσύρει το Νο20 μετά τον τραγικό θάνατο του Ντιόγκο Ζότα.

Συγκλονισμένοι παραμένουν άπαντες στη Λίβερπουλ από τον ξαφνικό και αδόκητο χαμό του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του σε τροχαίο δυστύχημα. Η ομάδα προσπαθεί σιγά σιγά να μπει σε αγωνιστικούς ρυθμούς, ωστόσο ο σύλλογος τρέχει μια σειρά από ενέργειες στη μνήμη του Πορτογάλου.

Σε μια από τις σημαντικότερες εξ αυτών, οι Reds ανακοίνωσαν πως το Νο20 θα αποσυρθεί από όλα τα τμήματά τους και συνόδευσαν αυτή τους την πρωτοβουλία με ένα πολύ συγκινητικό video και τη λεζάντα: «Για πάντα το No20 μας». Είναι η πρώτη φορά που η Λίβερπουλ προχωρά σε τέτοια ενέργεια. Ήθελε ωστόσο να τιμήσει με αυτόν τον τρόπο και την ποδοσφαιρική αλλά κυρίως και την ανθρώπινη προσφορά του Ζότα στον καιρό του στο club.

Our squad and staff paid their respects to Diogo Jota and Andre Silva at Anfield today, alongside members of the brothers’ family.