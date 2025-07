Βαρύ ήταν το κλίμα πριν από τη σέντρα της φιλικής αναμέτρησης της Λίβερπουλ απέναντι στην Πρέστον, στο πρώτο ματς των Reds μετά τον θάνατο του Ντιόγκο Ζότα.

Την μνήμη του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του, Αντρέ Σίλβα, τίμησαν άπαντες πριν τη σέντρα του φιλικού αγώνα μεταξύ της Λίβερπουλ και της Πρέστον.

Οι Reds φιλοξενούνται στο γήπεδο της Πρέστον δίνοντας το πρώτο τους παιχνίδι μετά τον τραγικό θάνατο του Ζότα στις 3 Ιουλίου, με το κλίμα πριν από την έναρξη να είναι ιδιαίτερα φορτισμένο.

Όλοι ήταν συγκινημένοι, ενώ παράλληλα ερμηνεύτηκε live το «You'll Never Walk Alone», με τον κόσμο να συμμετέχει ενεργά. Ο αρχηγός της Πρέστον κατέθεσε στεφάνι μπροστά από το σημείο που βρίσκονται οι οπαδοί της Λίβερπουλ, οι οποίοι παρακολουθούν από κοντά την αναμέτρηση της ομάδας τους. Πριν το πρώτο σφύριγμα του ματς, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τους δύο Πορτογάλους. Βασικός ξεκίνησε και ο Κώστας Τσιμίκας.

